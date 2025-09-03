Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna? Il verdetto è clamoroso

Nella stessa serata, la programmazione in prima serata ha visto risultati variegati. Su Rai 1, La ragazza della palude ha attirato un numero non specificato di spettatori, con uno share non indicato. Su Canale 5, La Notte nel Cuore ha registrato un’audience significativa, ma senza dati precisi. Rai 2 ha trasmesso il match di basket degli Europei Maschili Italia-Spagna, mentre su Italia 1 Yoga Radio Estate ha intrattenuto un pubblico più ristretto. Rai 3 ha proposto Finale a sorpresa, Rete 4 il ritorno di È Sempre Cartabianca, La7 In Onda Prima Serata, Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2025 e Nove una replica di Comedy Match. Tutti i programmi hanno avuto percentuali di share diverse, ma i dati specifici di spettatori e share non sono stati completamente dettagliati. La vittoria di Scotti su De Martino resta il punto centrale, evidenziando la competizione accesa nell’access prime time.