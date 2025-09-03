Venezia, Elsa Calabrese senza vestiti: come si presenta sul Red Carpet

Le rubano la valigia con il vestito da mettere a un evento collegato alla Mostra del Cinema di Venezia e lei pensa bene di sfilare sul red carpet con il lenzuolo dell'albergo addosso: la disavventura è capitata all’artista lucana Elda Calabrese, che però non si è persa d'animo e ha trovato subito una soluzione al suo problema dando anche prova della sua creatività. La valigia è scomparsa sul treno da Milano a Venezia. E a nulla sono valse le ricerche dal momento che, come spiegato dal Corriere del Veneto, le videocamere di sorveglianza erano fuori uso.

A raccontare il tutto è stata lei stessa in un post su Instagram. "Pensati derubata e vestita con un lenzuolo", ha scritto, parlando di una lunga giornata fatta di alti e bassi e iniziata nel peggiore dei modi. Anche se poi per fortuna è finita bene. "Non avendo nulla a mia disposizione, se non gli stivali che fortunatamente non mi hanno tolto, salita in camera ho deciso di dar sfogo alla mia creatività vestendomi direttamente con il lenzuolo del mio letto, addirittura con strascico", ha spiegato ancora. A tenere insieme il tutto, un elastico per capelli e una bandana. "Sono incredula per aver ricevuto tanti complimenti per un outfit che in realtà non esisteva - ha proseguito la Calabrese -. La serata è andata alla grande e auguro al mio caro ladro: goditi i miei vestiti e gioielli ma ricorda, il karma osserva sempre".