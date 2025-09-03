Libero logo
EmilioFede
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Venezia, Elsa Calabrese senza vestiti: come si presenta sul Red Carpet

mercoledì 3 settembre 2025
Venezia, Elsa Calabrese senza vestiti: come si presenta sul Red Carpet

2' di lettura

Le rubano la valigia con il vestito da mettere a un evento collegato alla Mostra del Cinema di Venezia e lei pensa bene di sfilare sul red carpet con il lenzuolo dell'albergo addosso: la disavventura è capitata all’artista lucana Elda Calabrese, che però non si è persa d'animo e ha trovato subito una soluzione al suo problema dando anche prova della sua creatività. La valigia è scomparsa sul treno da Milano a Venezia. E a nulla sono valse le ricerche dal momento che, come spiegato dal Corriere del Veneto, le videocamere di sorveglianza erano fuori uso. 

A raccontare il tutto è stata lei stessa in un post su Instagram. "Pensati derubata e vestita con un lenzuolo", ha scritto, parlando di una lunga giornata fatta di alti e bassi e iniziata nel peggiore dei modi. Anche se poi per fortuna è finita bene. "Non avendo nulla a mia disposizione, se non gli stivali che fortunatamente non mi hanno tolto, salita in camera ho deciso di dar sfogo alla mia creatività vestendomi direttamente con il lenzuolo del mio letto, addirittura con strascico", ha spiegato ancora. A tenere insieme il tutto, un elastico per capelli e una bandana. "Sono incredula per aver ricevuto tanti complimenti per un outfit che in realtà non esisteva - ha proseguito la Calabrese -. La serata è andata alla grande e auguro al mio caro ladro: goditi i miei vestiti e gioielli ma ricorda, il karma osserva sempre". 

Piromani al lavoro Gaza è l'alibi per creare il caos in Italia

Chi rema contro Pro-Pal, autunno caldo: scioperi e blocco dei porti, "fermeremo il Paese"

Gazawi in Laguna Flotilla, delirio antagonista: "La fermano? Blocchiamo il porto di Venezia"

tagveneziaelda calabrese

Piromani al lavoro Gaza è l'alibi per creare il caos in Italia

Chi rema contro Pro-Pal, autunno caldo: scioperi e blocco dei porti, "fermeremo il Paese"

Gazawi in Laguna Flotilla, delirio antagonista: "La fermano? Blocchiamo il porto di Venezia"

ti potrebbero interessare

863x459

Gaza è l'alibi per creare il caos in Italia

Daniele Capezzone
1560x684

Pro-Pal, autunno caldo: scioperi e blocco dei porti, "fermeremo il Paese"

Massimo Sanvito
3072x2048

Flotilla, delirio antagonista: "La fermano? Blocchiamo il porto di Venezia"

1310x763

Attori, gruppettari e presunti vip: sfilano le comparse per Hamas

Daniele Capezzone