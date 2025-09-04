Reazione a catena, Smamma insultati dopo la puntata: "Scarsi!"

Nella puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri, gli Smamma, campioni in carica composti da Sara, Marco e Marta, hanno affrontato i Bordocampo in una sfida avvincente. La competizione, serrata fino all’ultima parola, si è conclusa con la riconferma degli Smamma come campioni, vincendo per un solo punto di vantaggio nell’intesa vincente. Tuttavia, la squadra non è riuscita a indovinare l’ultima parola, “corpo”, perdendo così un premio di 6.688 euro.Gli sfidanti Bordocampo hanno ricevuto un grande applauso per la loro simpatia e bravura, conquistando l’affetto del pubblico. Sui social, le reazioni sono state immediate e contrastanti: alcuni utenti hanno criticato gli Smamma, definendoli “molto scarsi” nell’intesa vincente, mentre altri hanno festeggiato la loro vittoria, commentando: “Bravissimi e sono contento che siate ancora voi campioni”.

La puntata, ricca di emozioni e colpi di scena, ha confermato il grande successo del quiz estivo di Rai 1, capace di tenere incollati gli spettatori con il suo mix di tensione e divertimento. La competizione serrata e l’energia dei partecipanti hanno reso l’episodio un altro momento memorabile della stagione, evidenziando come Reazione a Catena continui a essere un appuntamento imperdibile per il pubblico, che si divide tra critiche e incoraggiamenti per le squadre in gara.