La Ruota della Fortuna, Vincenzo sconcertante: "Come sono venuto"

di
martedì 16 settembre 2025
1' di lettura

Nello studio di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna torna la sfida tra consonanti e vocali per portarsi a casa il montepremi accumulato e chissà una crociera p una Fiat panda. Nella nuova puntata del quiz game si affrontano Fatima, Vincenzo e Luca. La campionessa è stata protagonista di una grandissima impresa ieri sera prendendosi lo scettro del campione uscente e obbligandolo ad abbandonare il gioco.

Alla Ruota finale però l'emozione ha giocato qualche brutto scherzo e la povera Fatima ha raccolto davvero poco. E così questa sera, martedì 16 settembre la concorrente ci riprova. Ma a colpire, nelle prime battute della puntata, è stato lo strano caso di Vincenzo. Durante il consueto giro di presentazioni iniziali, ecco che Vincenzo ammette di essere venuto da solo. Nessun accompagnatore, mentre Luca ha in studio a fare il tifo per lui, la sorella e la fidanzata. A quanto pare una persona di troppo e Vincenzo ha lasciato il posto riservato a un suo familiare o a un amico o a un'amica per far spazio alla compagnia di Vincenzo. 

