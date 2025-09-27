Libero logo
Flotilla
JannikSinner
Garlasco

Giorgia, al top tra le donne: ecco i dati sui download

di
Libero logo
sabato 27 settembre 2025
Giorgia, al top tra le donne: ecco i dati sui download

(LaPresse)

1' di lettura

Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con Golpe: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale. Golpe arriva dopo i grandissimi successi di La cura per me e L’Unica. La cura per me, certificato platino, ha dominato radio e streaming per 12 settimane, superando 130 milioni di stream globali e raggiungendo il secondo posto nelle chart best-seller del primo semestre 2025 in Italia, confermandosi l’unica artista donna tra i Top 30 italiani più ascoltati nel mondo.

Con L’unica, Giorgia ha poi conquistato le radio italiane nel corso di tutta l’estate. Ieri sera alla Reggia di Caserta si chiuderà il come saprei live 2025”, 9 eventi speciali tutti sold out con cui Giorgia ha celebrato i trent’anni del suo iconico brano Come Saprei in alcune delle location più suggestive d’Italia. Giorgia per il secondo anno è anche la conduttrice del longevo talent show di Sky X Factor in cui si cercano i nuovi idoli della musica. In giuria ci sono big come Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Domenica In, "Mara Venier mi ha tagliato fuori": esplode l'ultimo caso

Inizia la nuova stagione di Domenica In, il regno di Mara Venier, su Rai 1 (ieri, domenica 21 settembre, la prima puntat...

Schietta The Voice Senior, Loredana Bertè sbotta: "Una mancanza di rispetto", chi spiana

RIP Morto Pape Gurioli, il lutto che travolge Jovanotti e Cesare Cremonini

Tiè Sanremo 2025, la rivincita dopo la classifica finale: ecco il brano disco d'oro che spopola su TikTok

tag
giorgia

Schietta The Voice Senior, Loredana Bertè sbotta: "Una mancanza di rispetto", chi spiana

RIP Morto Pape Gurioli, il lutto che travolge Jovanotti e Cesare Cremonini

Tiè Sanremo 2025, la rivincita dopo la classifica finale: ecco il brano disco d'oro che spopola su TikTok

ti potrebbero interessare

512x289

The Voice Senior, Loredana Bertè sbotta: "Una mancanza di rispetto", chi spiana

684x450

Morto Pape Gurioli, il lutto che travolge Jovanotti e Cesare Cremonini

311x176

Sanremo 2025, la rivincita dopo la classifica finale: ecco il brano disco d'oro che spopola su TikTok

311x176

La volta buona, il padre di Giorgia: "Cosa penso del compagno di mia figlia", parole clamorose