Taratata, Bonolis bacia a tradimento Giorgia: cala il gelo

No, il bacio non era considerato. Perlomeno, da Giorgia: la grande cantante romana viene colta di sorpresa da Paolo Bonolis, che nel bel mezzo di Taratata su Canale 5 chiama tutti i presenti in sala a un grande bacio collettivo.

Tutto bene? Fino a un certo punto, perché il conduttore ne approfitta subito si avventa sulla sua spalla. Lo sguardo della interprete di Come saprei dice tutto: occhi sbarrati, che fanno trapelare vero stupore e un filo d'imbarazzo. Poi, da showgirl consumata, Giorgia finge di barcollare e cadere all'indietro, per la troppa emozione. Peccato che a casa, a vederla da telespettatore, c'è pure il marito, Emanuel Lo. Aitante ballerino di Amici di Maria De Filippi, che sembra far filtrare una leggerissima gelosia.

Il siparietto, va detto, è gustoso. "Ci baciamo tutti! Baciamoci!", urla Bonolis all'indirizzo del pubblico in sala. Poi si gira verso Giorgia: "Vie qua te, bella!". E boom: bacio sulle labbra. Vero, non "a stampo".

"Dai baciatevi, bacialo! Amatevi, riproducetevi!", urla in preda all'estasi Paolo, che poi invita Giorgia a baciare anche uno spettatore seduto un paio di file più giù. "Bacia quello dai, non vedi come sta? Quello sta a digiuno da mesi!". "Sulla guancia va bene uguale? - domanda la cantante - Già io dovrò giustificare...", "Ma puoi mettere in discussione tuo marito per questo?", replica uno scatenato Bonolis.

E Lo? Il "signor Todrani" assiste alla scena in tv, prende lo smartphone e twitta lesto: "Attento a quello che fai", taggando lo stesso Bonolis. Più che minaccioso, decisamente simpatico. Tuttavia, si sa: conduttore avvisato, mezzo salvato...