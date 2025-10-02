Che tempo fa, Fabio Fazio nel nome della Flotilla: ecco il suo primo ospite

Domenica 5 ottobre inizierà la 23esima stagione di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E come ogni anno che si rispetti, il padrone di casa ha voluto subito mandare un messaggio ai suoi telespettatori invitato una star - praticamente di casa da Fazio - per parlare dei soliti temi: immigrazione e conflitto in Medio Oriente. Rullo di tamburi: Richard Gere.

Domenica riparte #CTCF e torniamo con una leggenda: Richard Gere.



Il protagonista di American Gigolò ha un rapporto particolare con il nostro Paese. Si è distinto in passato per il suo ruolo - molto cinematografico - di strenuo difensore dell'attivismo delle ong nelle nostre coste. E, in particolare, si era scagliato contro Matteo Salvinii per il caso Open Arms, dove tra l'altro era stato a bordo anche di una delle sue imbarcazioni. Nonostante avesse dichiarato che sarebbe stato presente come testimone al suo processo, della star di Hollywood non vi è stata traccia nell'aula bunker di Palermo. Già, troppa fatica lasciare la California...