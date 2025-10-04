Remo Girone, l'ipotesi sulla morte: "Malore improvviso in casa"

Remo Girone, celebre attore italiano, è morto improvvisamente il 3 ottobre 2025 a 76 anni nella sua casa di Montecarlo, Monaco, dove viveva con la moglie, l’attrice Victoria Zinny. Conosciuto soprattutto per il ruolo del boss Tano Cariddi nella serie cult La Piovra, Girone ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del teatro, del cinema e della televisione.

La sua carriera, durata decenni, lo ha visto brillare in produzioni italiane e internazionali, come Le Mans '66 – La grande sfida, dove interpretò Enzo Ferrari, e in commedie come Ma cosa ci dice il cervello. La notizia del decesso, diffusa da familiari e ripresa da testate come Sorrisi e Canzoni TV, ha scosso il mondo dello spettacolo, con tributi che ne celebrano la versatilità e il talento.