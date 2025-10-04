Remo Girone, l'ipotesi sulla morte: "Malore improvviso in casa"

Remo Girone, celebre attore italiano, è morto improvvisamente il 3 ottobre 2025 a 76 anni nella sua casa di Montecarlo, Monaco, dove viveva con la moglie, l’attrice Victoria Zinny. Conosciuto soprattutto per il ruolo del boss Tano Cariddi nella serie cult La Piovra, Girone ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del teatro, del cinema e della televisione.
La sua carriera, durata decenni, lo ha visto brillare in produzioni italiane e internazionali, come Le Mans '66 – La grande sfida, dove interpretò Enzo Ferrari, e in commedie come Ma cosa ci dice il cervello. La notizia del decesso, diffusa da familiari e ripresa da testate come Sorrisi e Canzoni TV, ha scosso il mondo dello spettacolo, con tributi che ne celebrano la versatilità e il talento.
Non è stata ancora chiarita ufficialmente la causa della morte, attribuita a un malore improvviso. Fonti vicine alla famiglia hanno smentito che il decesso sia legato al tumore alla vescica, di cui Girone aveva parlato pubblicamente, o alla depressione che lo colpì anni fa dopo un rifiuto professionale. Durante le riprese di La Piovra, la malattia rischiò di costargli il ruolo, ma grazie all’intervento della moglie, che convinse i produttori a modificare la trama, continuò a lavorare. Girone, testimonial AIRC, aveva dichiarato: “Dopo il tumore ho vissuto più vividamente”.