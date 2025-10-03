Morto Remo Girone, l'attore de La Piovra aveva 76 anni

È morto l'attore Remo Girone. Aveva 76 anni. Si sarebbe spento all'improvviso nella sua casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea. Lunga carriera teatrale, era poi diventato popolare al grande pubblico grazie all'interpretazione del "cattivo" Tano Cariddi nello sceneggiato tv "La Piovra". A teatro aveva lavorato con il regista Luca Ronconi portando in scena numerosi drammi e capolavori, da Shakespeare a Checov.

Il successo agli occhi del grande pubblico è arrivato a partire dal 1987, quando nella terza serie della fiction "La Piovra", in onda sulla Rai, diede vita al personaggio del mafioso Tano Cariddi. Personaggio che sarebbe comparso anche nelle serie successive della fortunata serie.