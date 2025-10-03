Morto Remo Girone, l'attore de La Piovra aveva 76 anni

È morto l'attore Remo Girone. Aveva 76 anni. Si sarebbe spento all'improvviso nella sua casa di Monaco in cui viveva con la moglie Vittoria. Era nato il primo dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea. Lunga carriera teatrale, era poi diventato popolare al grande pubblico grazie all'interpretazione del "cattivo" Tano Cariddi nello sceneggiato tv "La Piovra". A teatro aveva lavorato con il regista Luca Ronconi portando in scena numerosi drammi e capolavori, da Shakespeare a Checov.
Il successo agli occhi del grande pubblico è arrivato a partire dal 1987, quando nella terza serie della fiction "La Piovra", in onda sulla Rai, diede vita al personaggio del mafioso Tano Cariddi. Personaggio che sarebbe comparso anche nelle serie successive della fortunata serie.
Christian, addio al nostro Julio Iglesias: musica italiana in luttoLa musica italiana perde un altro mito: addio a Christian, il cantante siciliano che negli anni '80 aveva venduto mi...
Nato da famiglia italiana in Eritrea, a soli tredici anni si trasferì a Roma, dove completò gli studi e intraprese un percorso che lo avrebbe reso uno degli attori più celebri del nostro Paese. Dopo un breve passaggio all'università di Economia, Girone scelse di seguire la sua vocazione artistica e frequentò l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico". Il suo talento si impose presto nei teatri. Poi la vera popolarità arrivò grazie alla televisione.