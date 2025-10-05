Affari Tuoi, Luca Bernardotto travolto: "Le tasse ci paghi"

La puntata di Affari Tuoi del 4 ottobre, trasmessa su Rai1, ha visto come protagonista Luca Bernardotto, originario di Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia. Luca, accompagnato virtualmente dalla fidanzata Yara, incinta e in collegamento da casa insieme alla nonna Giovannina, ha dato vita a una partita straordinaria. La sua storia personale e il legame con il numero 8 hanno reso l’episodio particolarmente coinvolgente.

Luca ha scelto il pacco numero 8, un numero significativo per lui: oltre a essere il suo numero fortunato (lo aveva nel basket, vive al civico 8 e il suo cognome è Bernardotto), è legato alla sua compagna Yara e alla loro futura figlia, Ginevra.Durante il gioco, Luca è riuscito a mantenere in gara le cifre più alte, 100mila e 200mila euro, arrivando alla fase finale con soli due pacchi: il suo (numero 8) e quello dell’Abruzzo (numero 11). Il Dottore gli ha offerto 150mila euro per abbandonare il gioco, un’offerta allettante che ha messo Luca in difficoltà.

Riflettendo, ha condiviso il suo legame emotivo con il numero 8, mentre Yara, in collegamento, lo ha incoraggiato a seguire il suo istinto, sottolineando che il numero 8 era “il suo numero” e che qualsiasi risultato sarebbe stato positivo. Dopo un momento di incertezza, Luca ha deciso di rifiutare l’offerta, affidandosi al destino.La scelta si è rivelata vincente: aprendo il pacco numero 8, Luca ha scoperto di aver vinto 100mila euro. Per la terza serata consecutiva, Affari Tuoi ha visto un concorrente portare a casa uno dei premi più alti. Ma su X c'è chi processa Luca: "Considerando quanto tolgono con le tasse e il cambio dei gettoni d'oro, in casi come questi è meglio accettare l'offerta". Ma lui la sua scelta l'ha fatta.