Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

di Andrea Carrabinolunedì 6 ottobre 2025
( X, Che tempo che fa, Nove)

2' di lettura

A quanto pare, per Fabio Fazio basta minacciare di aggressione qualcuno in diretta televisiva per diventare "l'idolo di tutti". Anche se sarebbe quanto meno necessario specificare cosa s'intenda per tutti. Ma tant'è. Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, si è dedicato ampio spazio alla guerra in Medio oriente. E, in particolare, il padrone di casa - e la sua collega Luciana Littizzetto, hanno trasformato lo studio del Nove nell'avamposto di terra della Flotilla.

Poteva mancare l'ospitata di Enzo Iacchetti da Fazio? Naturalmente no. Lui, insieme a Francesca Albanese, è ormai onnipresente nel circoletto rosso dei talk-show. "La nostra vita non è breve, è lunga se la usiamo bene - ha filosofeggiato Fazio parlando con Iacchetti -. Tu per esempio in questi giorni l'hai usata bene. Sei diventato l'idolo dei social, di tutti. Nelle piazze ci sono striscioni col tuo nome". Applauso del pubblico in studio, con risatina piena di felicità del diretto interessato. "Io la riuserei bene anche in una prossima occasione nello stesso modo, ti dico", ha replicato Iacchetti.

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio annuncia Enzo Iacchetti: travolto dalle critiche

Fabio Fazio indossa l'elmetto e inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con la solita narrazione tutta a sens...

Non la pensano allo stesso modo gli utenti di X: "Siete piccoli uomini in cerca d’autore. Mi saluti la sua 'amici' Liliana Segre", "vedo una bolla. Gente autocompiaciuta che nuota in un acquario pensando di essere in mare. Bello? Come lo è vivere sperando che nessuno tiri via il tappo di scarico", "Avete fornito al povero Fazio ghiaccio e lasonil per le ginocchia, dopo la trasmissione?", "La sinistra ridotta ad avere Iacchetti come idolo, Berlinguer si sta rivoltando nella tomba", "l'idolo di tutti? Parlate per voi, grazie!".

Il lavoro non mobilità più le masse Sciopero, sono i sindacati i veri sconfitti dall'affluenza record ai cortei pro-Gaza

Il commento Gaza, c'è una sola rivoluzione: contro il Papa e contro Israele

Pugno di ferro Bologna, i Giovani palestinesi: "Viva il 7 Ottobre, tutti in piazza". Il Viminale vieta il corteo

