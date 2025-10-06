Fabio Fazio a Enzo Iacchetti: "Sei l'idolo di tutti". Esplode la rivolta

A quanto pare, per Fabio Fazio basta minacciare di aggressione qualcuno in diretta televisiva per diventare "l'idolo di tutti". Anche se sarebbe quanto meno necessario specificare cosa s'intenda per tutti. Ma tant'è. Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, si è dedicato ampio spazio alla guerra in Medio oriente. E, in particolare, il padrone di casa - e la sua collega Luciana Littizzetto, hanno trasformato lo studio del Nove nell'avamposto di terra della Flotilla.

Poteva mancare l'ospitata di Enzo Iacchetti da Fazio? Naturalmente no. Lui, insieme a Francesca Albanese, è ormai onnipresente nel circoletto rosso dei talk-show. "La nostra vita non è breve, è lunga se la usiamo bene - ha filosofeggiato Fazio parlando con Iacchetti -. Tu per esempio in questi giorni l'hai usata bene. Sei diventato l'idolo dei social, di tutti. Nelle piazze ci sono striscioni col tuo nome". Applauso del pubblico in studio, con risatina piena di felicità del diretto interessato. "Io la riuserei bene anche in una prossima occasione nello stesso modo, ti dico", ha replicato Iacchetti.