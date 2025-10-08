Affari Tuoi, sconcerto per Francesca dopo la puntata: "Un incubo"

Nella trentaduesima puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca, titolare di una posta privata ad Adrano (Catania), ha partecipato con il marito Salvo, vincendo 65mila euro dopo aver accettato l’offerta del Dottore. Il suo pacco, il numero 10, conteneva però 200mila euro. La coppia, con due figli, Nicolò e Victoria, sognava di acquistare una casa per smettere di pagare l’affitto.

Durante la partita, Francesca ha rivelato un sogno premonitore su Stefano De Martino, che le avrebbe dato un numero, ma ha scelto di non rivelarlo, aumentando la suspense. La gara è stata equilibrata, con pacchi blu e rossi ben bilanciati, fino al momento cruciale: con Gennarino, il pacco nero, 30mila e 200mila euro in gioco, Francesca ha rifiutato un cambio pacco.

Dopo l’eliminazione dei 30mila euro, il Dottore ha offerto 40mila euro, ma Francesca, commossa, ha ribadito il suo obiettivo: “Con 40mila euro potremmo fare tante cose, ma non questo”. Alla fine, con solo Gennarino e 200mila euro in gioco, ha accettato i 65mila euro, nonostante il pacco contenesse la cifra maggiore. Su X, le reazioni non sono state tutte positive. Alcuni utenti hanno criticato la scelta: “Ha buttato via 200mila euro, che errore!”. Altri hanno ironizzato: “Sogno premonitore? Più che altro un incubo!”. Tuttavia, c’è chi ha apprezzato la sua prudenza: “Meglio 65mila sicuri che rischiare tutto”.