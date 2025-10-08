Libero logo
IlariaSalis
IsraeleHamas
FrancescaAlbanese
Garlasco

Affari Tuoi, sconcerto per Francesca dopo la puntata: "Un incubo"

di
Libero logo
mercoledì 8 ottobre 2025
Affari Tuoi, sconcerto per Francesca dopo la puntata: "Un incubo"

(Raiplay )

1' di lettura

Nella trentaduesima puntata di Affari Tuoi del 7 ottobre, Francesca, titolare di una posta privata ad Adrano (Catania), ha partecipato con il marito Salvo, vincendo 65mila euro dopo aver accettato l’offerta del Dottore. Il suo pacco, il numero 10, conteneva però 200mila euro. La coppia, con due figli, Nicolò e Victoria, sognava di acquistare una casa per smettere di pagare l’affitto.

Durante la partita, Francesca ha rivelato un sogno premonitore su Stefano De Martino, che le avrebbe dato un numero, ma ha scelto di non rivelarlo, aumentando la suspense. La gara è stata equilibrata, con pacchi blu e rossi ben bilanciati, fino al momento cruciale: con Gennarino, il pacco nero, 30mila e 200mila euro in gioco, Francesca ha rifiutato un cambio pacco.

Dopo l’eliminazione dei 30mila euro, il Dottore ha offerto 40mila euro, ma Francesca, commossa, ha ribadito il suo obiettivo: “Con 40mila euro potremmo fare tante cose, ma non questo”. Alla fine, con solo Gennarino e 200mila euro in gioco, ha accettato i 65mila euro, nonostante il pacco contenesse la cifra maggiore. Su X, le reazioni non sono state tutte positive. Alcuni utenti hanno criticato la scelta: “Ha buttato via 200mila euro, che errore!”.  Altri hanno ironizzato: “Sogno premonitore? Più che altro un incubo!”. Tuttavia, c’è chi ha apprezzato la sua prudenza: “Meglio 65mila sicuri che rischiare tutto”. 

Affari tuoi Affari Tuoi, pubblico preoccupato: "Che fine ha fatto Thanat?". In studio...

Sfide La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato: cosa si gioca contro Affari Tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

tag
affari tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, pubblico preoccupato: "Che fine ha fatto Thanat?". In studio...

Sfide La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato: cosa si gioca contro Affari Tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

ti potrebbero interessare

536x262

Affari Tuoi, pubblico preoccupato: "Che fine ha fatto Thanat?". In studio...

528x298

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scatenato: cosa si gioca contro Affari Tuoi

Redazione
1128x632

Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

Redazione
686x410

Affari Tuoi, Veronica beffa il dottore: ecco il bottino

Redazione