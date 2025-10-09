Enzo Iacchetti è andato in tilt: in video, le sparate sull'accordo di pace a Gaza

Bastava puntare l'orologio che la rosicata, puntuale, sarebbe arrivata. Enzo Iacchetti ha espresso scetticismo riguardo alla tregua tra Israele e Hamas con un video su Instagram, usando un tono diretto e disilluso. Nel video afferma: “Tregua, mah… Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo. Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti”.

Iacchetti conclude con un giudizio netto: “Mi dispiace ma non ci credo, per ora. Poi, se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda. Ho molti dubbi su questa tregua”.