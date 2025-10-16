Libero logo
Il Gesù di Mel Gibson è un finlandese

di A.V.giovedì 16 ottobre 2025
1' di lettura

Mel Gibson ha trovato il suo Gesù per La resurrezione di Cristo, sequel di La passione di Cristo (2004)): è l’attore finlandese Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom). Prenderà il posto di Jim Caviezel, protagonista nel film originale. Nel ruolo che fu di Monica Bellucci, Maria Maddalena, ci sarà l’attrice di origini cubane di Mission Impossible: Dead Reckoning, Mariela Garriga.

Le riprese sono da poco iniziate negli studi di Cinecittà. Anche La passione di Cristo fu girato in Italia: il film ottenne un grande successo, a livello mondiale incassò oltre 610 milioni di dollari ed entrò nella top 5 delle pellicole dai maggior incassi nel 2004. La resurrezione di Cristo sarà diviso in due parti, in uscita entrambe nel 2027. Alla luce della notevole distanza di tempo dal film originale, il cast è stato completamente rinnovato. Ci saranno anche attori italiani, Pier Luigi Pasino nel ruolo di Pietro, Riccardo Scamarcio in quello di Ponzio Pilato. Maria, la madre di Gesù, sarà interpretata da Kasia Smutniak; è previsto anche Rupert Everett con un ruolo minore.

Lo stesso Gibson ha spiegato perché abbia impiegato tanto tempo per scrivere il copione del sequel. «Ho impiegato otto anni a scrivere la sceneggiatura, perché è un film molto complesso e ha un tema quasi impossibile da capire, motivo per cui è stato necessario sostenerlo con tanta storia di redenzione e teologia».

tag
mel gibson
la resurrezione di cristo
jaakko ohtonen

