Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Virginia Raffaele, come la beccano dietro le quinte

di
Libero logo
venerdì 17 ottobre 2025
Virginia Raffaele, come la beccano dietro le quinte

1' di lettura

Una pioggia improvvisa ha sorpreso Virginia Raffaele mentre calcava il red carpet alla Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione, la comica, imitatrice e attrice ha indossato un elegante abito nero. E dopo, su Instagram, ha condiviso il momento esilarante del post-evento: la si vede mentre si asciuga i capelli nel bagno dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, seduta a terra sotto l'aria calda di quel macchinario che in genere nei bagni viene utilizzato per asciugare le mani. "Red Carpet sotto la pioggia, ma pare che si dica… carpet bagnato, carpet fortunato. D’altra parte 'la vita va così'. Nell’ultima slide: l’arte di arrangiarsi", ha commentato ironicamente lei. 

Nella didascalia, la Raffaele ha citato anche il film per cui si trovava alla Festa del Cinema di Roma. L'attrice, infatti, è protagonista, insieme a Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, del film "La vita va così" di Riccardo Milani, scelto come pellicola d’apertura della 20esima edizione della manifestazione.

Virginia Raffaele, la gaffe pazzesca: "Una bestemmia clamorosa al microfono"

Comica, imitatrice e conduttrice, Virginia Raffaele ha scoperto le proprie doti da giovanissima. Vissuta al luna pa...

In molti, tra i suoi fan, hanno commentato divertiti la scena della Raffaele che tenta di asciugarsi in bagno dopo essersi beccata la pioggia. "Solo lei poteva rendere glamour pure un phon da bagno", ha scritto qualcuno. Anche in questa occasione, quindi, l'attrice ha dimostrato quanto l'autoironia sia una delle armi più forti a disposizione. 

Ahi Virginia Raffaele, la gaffe pazzesca: "Una bestemmia clamorosa al microfono"

Colpo di luna Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: "Tutti contro di me"

Sbam Virginia Raffaele, Gianni Morandi interrompe l'intervista: "Finiamola qua"

tag
virginia raffaele

Ahi Virginia Raffaele, la gaffe pazzesca: "Una bestemmia clamorosa al microfono"

Colpo di luna Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: "Tutti contro di me"

Sbam Virginia Raffaele, Gianni Morandi interrompe l'intervista: "Finiamola qua"

ti potrebbero interessare

311x176

Virginia Raffaele, la gaffe pazzesca: "Una bestemmia clamorosa al microfono"

311x176

Colpo di luna, Virginia Raffaele imita Bianca Berlinguer: "Tutti contro di me"

637x410

Virginia Raffaele, Gianni Morandi interrompe l'intervista: "Finiamola qua"

1040x490

Virginia Raffaele, "ma perché ti nascondi?": la foto in Turchia