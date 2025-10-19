Affari Tuoi, Chiara sconcertante con Enrico: "Zittito", esplode la bufera

Nella puntata di Affari tuoi del 18 ottobre, Chiara, rappresentante della Toscana, accompagnata dal fidanzato Enrico, ha vissuto una partita intensa e altalenante. Con il pacco numero 7, Chiara ha iniziato con determinazione, ma il primo blocco di sei tiri ha visto l’eliminazione di una cifra importante: "300mila euro del Veneto". Tuttavia, ha conquistato subito "2mila euro" aprendo il pacco Gennarino (Valle d’Aosta). Con un tabellone ancora promettente, con due pacchi da "200mila euro" e uno da "100mila euro", il Dottore ha offerto un bivio: cambio o "30mila euro". Chiara ha rifiutato, proseguendo con coraggio.Nel blocco successivo, però, la situazione si è complicata: ha perso la Campania ("100mila euro"), seguita da cifre minori come Molise ("20 euro"), Friuli-Venezia Giulia ("10 euro"), Liguria ("1 euro") e Sardegna ("100 euro"). Il Dottore ha riproposto un cambio, nuovamente rifiutato. La tensione è salita quando Chiara ha eliminato un pacco nero da "200mila euro" (Sicilia) e i "50mila euro" del Piemonte.

Con il tabellone ridotto e un altro pacco nero in gioco, l’offerta è scesa a "25mila euro", ma Chiara ha continuato.Le eliminazioni successive hanno visto la perdita di "20mila euro" e del secondo pacco nero da "200mila euro" (Basilicata), facendo crollare l’offerta a "10mila euro", anch’essa rifiutata. Dopo aver scartato "15mila euro", "50 euro" e "200 euro", sono rimasti solo il pacco di Chiara (500 euro o "75mila euro") e il Trentino-Alto Adige. Purtroppo, l’ultimo tiro ha eliminato i "75mila euro". Il Dottore ha proposto un ultimo cambio, accettato: il pacco 7 (Puglia) conteneva "500 euro", mentre il pacco 17, scelto, valeva "30mila euro". Chiara ha chiuso con una vincita totale di "32mila euro", inclusi i "2mila euro" di Gennarino. Ma a fine puntata, qualcuno su X ha puntato il dito contro Chiara per il modo in cui avrebbe trattato il fidanzato nel corso della puntata: "Ci lamentiamo sempre degli uomini che trattano male le donne e poi accettiamo che una donna zittisca un uomo in tv". Ed è scoppiata la polemica.