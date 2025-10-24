Morto Gigi Martini, "un pezzo di noi va via per sempre"

È scomparso all'età di 31 anni Luigi Nicolas Martini, per tutti Gigi, attore e content creator romano. A dare la tragica notizia sono stati i The CereBros, collettivo comico con cui collaborava da tempo. La causa della morte un tumore al cervello, malattia da cui era affetto da tempo e che aveva deciso di non nascondere. Ne parlava infatti con ironia e leggerezza sui social.

“Oggi un pezzo di noi va via per sempre”, hanno scritto i The CereBros in un post su Instagram. In tanti, sui social, gli hanno voluto dare un ultimo saluto ricordandolo come “un gigante buono, un talento puro” capace di far ridere senza mai perdere autenticità. “Gli bastava recitare e gli bastava Roma – si legge ancora nel post in suo onore –. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici restano nelle nostre produzioni e nei cuori di chi l’ha conosciuto”.