Affari Tuoi, il delirante sospetto su Marianna: "Mah, stessa offerta del pacco"

Marianna, 34 anni, chirurgo cardiovascolare di Melito di Napoli (Campania), gioca con la sorella gemella Barbara, anche lei medico. La partita inizia forte: Veneto (1€), Sardegna (10€), poi alternanza di pacchi rossi e blu (50.000€, 200€, 20.000€, 75.000€). Podio intatto, Dottore offre 35.000€: rifiuta. Elimina blu e Gennarino, campane in festa; offerta sale a 39.000€: no. Sketch comici con Herbert Ballerina ("valletta di lacrime").Podio scalfito: via 100.000€; Sicilia (30.000€). Offerta 43.000€: rifiuta con Barbara.

Altra mossa azzeccata, restano due blu; Dottore propone 47.000€: "Puntiamo al massimo", no. Via 10.000€, offerte progressive: 51.000€, 55.000€ (rifiutate, legate a Regioni). Liguria (500€), offerta 59.000€: no. Finale perfetto: restano 200.000€, 300.000€ e pacco nero. Rifiutano 63.000€.Via 200.000€: pacco nero vs 300.000€. Ultima offerta 75.000€: accettano. Nel loro pacco 16 (Campania) c'è il pacco nero con esattamente 75.000€. Tornano a casa con quella cifra. E su questo qualcuno su X ha avuto da ridire: "Strano che gli venga offerta la stessa cifra del pacco...boh". E giù polemiche sui social come ogni sera...