Ballando con le stelle, il caso Pernice-Fialdini: "Ha tolto la mano". Ma la verità è un'altra

Una bufera mediatica partita dalla Gran Bretagna ha travolto Giovanni Pernice, il carismatico maestro di ballo siciliano di Ballando con le stelle, dopo un articolo-denuncia pubblicato dal tabloid The Sun. Il giornale ha ripescato una clip dal talent show Rai condotto da Milly Carlucci, in cui Pernice, durante una coreografia con la conduttrice Francesca Fialdini, appoggia una mano sulla vita della partner. Secondo la ricostruzione britannica, Fialdini avrebbe reagito con un gesto "imbarazzato", allontanando la mano del ballerino, interpretato come un rifiuto esplicito e una violazione dello spazio personale. Il tabloid ha dipinto la scena come un episodio di contatto non consensuale, alimentando polemiche su presunti comportamenti inappropriati del professionista.

Ma in Italia, la narrazione ha preso una piega diversa. Sui social, fan e spettatori del programma del sabato sera hanno difeso Pernice con veemenza, fornendo un contesto assente nell'articolo. Secondo loro, Fialdini teneva anch'essa una mano sulla vita del maestro – compagno della showgirl Bianca Guaccero – e il movimento di allontanamento sarebbe stato causato da un infortunio alle costole, riportato nei giorni precedenti durante le prove intense. Un dolore lancinante che l'avrebbe costretta a un gesto istintivo, non di disagio relazionale. A confermare questa versione è intervenuta Carolyn Smith, presidente di giuria e icona del programma: "Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono". L'appello della giurata scozzese è stato un monito alla prudenza giornalistica, sottolineando come il clip sia stato estrapolato da un contesto di sofferenza fisica, non di molestia.