Checco Zalone, ecco perché gli utili sono crollati del 97% dopo l'addio della moglie

Crac in bilancio. Subito dopo l’uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società che gestisce gli affari cinematografici di Checco Zalone, ricavi e utili hanno imboccato una discesa verticale. In un solo esercizio, i numeri si sono sgonfiati fino a perdere oltre il 90% del loro valore, segnando uno dei crolli più netti mai registrati nella storia finanziaria dell’attore pugliese. Una coincidenza temporale troppo evidente per essere ignorata: la fine del matrimonio e l’addio dell’ex moglie alla guida operativa dell’azienda hanno prodotto effetti immediati e pesantissimi sui conti.

Fino a febbraio dello scorso anno, Mariangela Eboli era l’amministratrice unica della Mlz srl. Poi la separazione personale si è tradotta in una rottura professionale: il 20 febbraio Luca Pasquale Medici ha deciso di assumere direttamente il controllo della società, diventando manager di sé stesso. Da quel momento, la holding che per anni aveva macinato profitti milionari ha iniziato a ridimensionarsi drasticamente.