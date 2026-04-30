Famiglia nel bosco, la prova del pregiudizio: la parola che ricorre 57 volte

Per il tratteggio (fatto da Catherine Birmingham) di un naso troppo appuntito e per lo schizzo (di Nathan Trevallion) di un albero dal fusto leggermente più sottile del solito. Sarà che i disegni sono l’espressione dell’inconscio, dato che bypassano il modo razionale che abbiamo di esprimerci (almeno così dicono psichiatri e affini), però forse, alle volte, un bozzetto è solo un bozzetto e risponde più a capacità di tipo grafico (siam mica tutti fumettisti dalla mano perfetta) che psicologico. Fatto sta che qui, anzi nella Palmoli della “famiglia del bosco”, in quell’Abruzzo rurale che doveva essere la terra libera di una coppia anglo-australiana un po’ fuori dal comune ma che non ha mai fatto mancare l’amore ai suoi tre bimbi, di abilità artistiche si parla poco. Si parla, invece, delle pagine della perizia personologica appena depositate al tribunale dei minori dell’Aquila; di quella parola («rigida») riferita a mom Cate che compare ben 57 volte in un documento solo e che dovrebbe essere sufficiente a spiegare perché due gemellini di sette anni e la loro sorellina di otto debbano continuare a vivere separati dai loro genitori; si parla (appunto) di una manciata di disegni chiesti a tutti e cinque perché è lì dentro, è tra quelle figure traballanti tracciate da due adulti che non fanno i pittori o da tre ragazzini che scrivono a malapena in stampatello, che gli esperti capiscono tutto, specie il non detto e motivano il loro parere negativo a un ricongiungimento che segnerebbe, una volta per tutte, la fine di una vicenda oramai assurda.

Della serie: Catherine è incline all’aggressività perché nel disegnare una figura umana riprende un naso appuntito e ne evidenzia il mento, elementi che (come sottolinea il quotidiano locale IlCentro riportando ampli stralci della perizia) «rimandano a una modalità di presentazione di sé orientata alla determinazione, al bisogno di affermarsi e all’aggressività». Oppure, sempre lei, questa donna di 46 anni che non serve aver passato l’esame di Comportamentismo all’università per capire è sotto stress estremo da almeno cinque mesi, potrebbe mostrare segni di «sospettosità o difficoltà nel contatto diretto» considerato che ha disegnato, nella stessa figura umana, anche gli occhi «lateralmente» sul viso che appaiono «sfuggenti». Non va meglio a dad Nat, quest’uomo bonaccione di 51 anni, riservato, pacato, condiscendente (lo riconoscono pure le educatrici della comunità nella quale stanno i suoi figli), che invece è sostanzialmente insicuro (perché fa lo schizzo di un pino il cui «tronco sottile e allungato» può essere letto «in via ipotetica e nei limiti interpretativi, come indicativo di un bisogno di direzione e sostegno esterno, con possibili tratti di dipendenza» nei confronti di chi manco c’è bisogno di aggiungerlo) e bloccato tra il desiderio di autonomia e ancora questo «bisogno di dipendenza» (d’altronde è chiaro, disegna «mani relativamente più sviluppate rispetto ai piedi» che, invece, sono «piccoli e poco strutturati»).

Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremoto Dopo la visita di Matteo Salvini a Palmoli, arriva una brutta notizia per la famiglia australiana Trevallion.La psichiat...