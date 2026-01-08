Libero logo
Alessandro Borghese fa impazzire le femministe: "In casa fa tutto mia moglie"

di
giovedì 8 gennaio 2026
1' di lettura

Alessandro Borghese si è sfogato. E con le sue confessioni private farà sicuramente impazzire qualche femminista. Ospite nel podcast "Fuori di Cabello" di Victoria Cabello, lo chef televisivo ha rivelato alcuni dettagli della sua vita casalinga, che pressoché é nulla dato che lascia fare tutto a sua moglie. "Convivo con quattro donne, la mia vita è un inferno", ha spiegato mr. Quattro Ristoranti. "Vengo coccolato in ogni modo. Sono un pigro, non faccio lavatrici né spolvero", ha spiegato lo chef parlando della convivenza tutta al femminile. "In casa fa tutto mia moglie, non sono un marito che aiuta".

Borghese è sposato con Wilma Oliverio e vive con la suocera e le due figlie. Quindi, almeno in casa, è in netta minoranza: "Se dico la mia non conta nulla. Se parlo vengo cazziato. E sul contributo in casa ha ammesso: "Non ho voglia di fare niente perché faccio troppe cose fuori. Il marito che aiuta in casa? Non è il mio caso".

Lo chef poi ha detto la sua sui vari riconoscimenti tanti ambiti da chi lavora on cucina, come la celebre Stella Michelin: "Non l'ho mai seguita, sono entrato in guida a 49 anni e non era la mia priorità. Ho preferito diversificare".

