Mara Venier, il dramma di Capodanno: "È finito così"

martedì 30 dicembre 2025
Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo ricovero ospedaliero per un intervento all’occhio. La conduttrice di Domenica In, 75 anni, è affetta da maculopatia essudativa, una patologia della retina che compromette la visione centrale.A dare la notizia è stata la stessa Venier attraverso una storia su Instagram, direttamente dall’ospedale. Ha pubblicato una foto con la vistosa medicazione sull’occhio, scrivendo: "Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno".

Ha inoltre ringraziato il professore Andrea Cusumano, che l’ha operata.I problemi oculistici della conduttrice erano emersi già nel 2024, quando un’emorragia alla retina dell’occhio destro aveva causato l’insorgenza della maculopatia. Lo scorso novembre, subito dopo una puntata di Domenica In, Mara si era sottoposta a un primo intervento chirurgico.Durante la trasmissione del 9 novembre, in diretta, aveva chiesto scusa al pubblico per le difficoltà visive: "Oggi è difficile per me. Chiedo scusa. A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi".

Il nuovo intervento arriva a poca distanza dal precedente, segnando un anno complicato per la salute della popolare presentatrice Rai. Nonostante le difficoltà, Venier ha voluto augurare buon anno ai suoi follower, mantenendo il tono ironico e affettuoso che la caratterizza.

