Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studio

Nella puntata di Affari tuoi del 4 gennaio, il concorrente Danilo da Pescina (Abruzzo), assistito dalla mamma Annamaria, gioca una partita altalenante: elimina premi alti come 300mila, 100mila e 200mila euro, rifiuta diversi cambi pacco e offerte del Dottore (da 30mila a 35mila euro), arrivando alla fine con due pacchi rimasti (1 euro e 75mila). Alla fine accetta l’ultima proposta di 26mila euro, scoprendo poi che il suo pacco iniziale conteneva solo 1 euro.Il momento clou, quello in cui De Martino "sbotta" con il pubblico, avviene durante la seconda proposta di cambio pacco.

Mentre Danilo riflette, il conduttore interpella come al solito gli spettatori "opinionisti" Lupo e Thanat, ma poi si sofferma su un nuovo componente del pubblico, un uomo elegante vestito di tutto punto in mezzo a un parterre solitamente più informale e colorito.De Martino, con tono ironico e divertito ma che appare come uno "sbotto" bonario, esclama: "Ma uno normale qua dentro non c’è?". La frase scatena applausi scroscianti e risate in studio, diventando il siparietto comico della serata. Subito dopo si torna seri sulla gara, ma quel commento resta il momento più ripreso e citato della puntata sui social.