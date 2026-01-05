Affari Tuoi, Danilo sconcertante: travolto dalle critiche "codardo"

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 gennaio 2026, il concorrente abruzzese Danilo da Pescina inizia con il pacco contenente 50 euro e procede con una partita inizialmente fortunata: elimina premi bassi (10mila, 100, 0 euro) e mantiene alti i valori rimasti, bruciando però i 300mila euro nella prima manche. Rifiuta categoricamente la proposta di cambio pacco e la prima offerta del Dottore da 30mila euro.

La gara continua a gonfie vele: elimina pacchi rossi e blu minori, arrivando a un tabellone eccellente con un solo blu rimasto, cinque rossi e il pacco nero. Rifiuta altre offerte (35mila, poi 30mila dopo aver eliminato i 50mila), pescando il pacco nero (che conteneva 100mila euro, non lontani dai suoi 300mila preventivati).La svolta negativa arriva eliminando i 200mila, poi 30mila e 20mila euro: con due pacchi rimasti (1 euro e 75mila), l'offerta cala a 15mila, poi sale a 26mila.

Danilo, dopo aver rifiutato rischi per tutta la sera, accetta l'ultima proposta per sicurezza, portando a casa 26mila euro. Scoperta finale: il suo pacco iniziale aveva solo 1 euro – scelta salvifica che evita il baratro.Su X, la prestazione di Danilo ha diviso il pubblico, con diversi commenti negativi: molti lo accusano di eccessiva prudenza finale, definendolo "codardo" per aver accettato senza rischiare i 75mila; altri lo trovano "noioso e arrogante" nei rifiuti ripetuti al Dottore, lamentando una partita "rovinata dalla paura" nonostante l'inizio perfetto.