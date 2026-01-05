Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari Tuoi, Danilo sconcertante: travolto dalle critiche "codardo"

lunedì 5 gennaio 2026
Affari Tuoi, Danilo sconcertante: travolto dalle critiche "codardo"

1' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 gennaio 2026, il concorrente abruzzese Danilo da Pescina inizia con il pacco contenente 50 euro e procede con una partita inizialmente fortunata: elimina premi bassi (10mila, 100, 0 euro) e mantiene alti i valori rimasti, bruciando però i 300mila euro nella prima manche. Rifiuta categoricamente la proposta di cambio pacco e la prima offerta del Dottore da 30mila euro.

La gara continua a gonfie vele: elimina pacchi rossi e blu minori, arrivando a un tabellone eccellente con un solo blu rimasto, cinque rossi e il pacco nero. Rifiuta altre offerte (35mila, poi 30mila dopo aver eliminato i 50mila), pescando il pacco nero (che conteneva 100mila euro, non lontani dai suoi 300mila preventivati).La svolta negativa arriva eliminando i 200mila, poi 30mila e 20mila euro: con due pacchi rimasti (1 euro e 75mila), l'offerta cala a 15mila, poi sale a 26mila.

Danilo, dopo aver rifiutato rischi per tutta la sera, accetta l'ultima proposta per sicurezza, portando a casa 26mila euro. Scoperta finale: il suo pacco iniziale aveva solo 1 euro – scelta salvifica che evita il baratro.Su X, la prestazione di Danilo ha diviso il pubblico, con diversi commenti negativi: molti lo accusano di eccessiva prudenza finale, definendolo "codardo" per aver accettato senza rischiare i 75mila; altri lo trovano "noioso e arrogante" nei rifiuti ripetuti al Dottore, lamentando una partita "rovinata dalla paura" nonostante l'inizio perfetto.

tag
affari tuoi

Affari tuoi Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studio

Affari Tuoi Affari Tuoi, "la mamma ha preso il sopravvento": Annamaria travolta

Affari tuoi Affari tuoi, Michele travolto dopo i titoli di coda: "Buttato via"

ti potrebbero interessare

“Stranger Things” rilancia anche Prince

“Stranger Things” rilancia anche Prince

Ian
Big Luciano vola anche in replica

Big Luciano vola anche in replica

Klaus Davi
La Rai festeggia gli 85 anni del maestro Miyazaki

La Rai festeggia gli 85 anni del maestro Miyazaki

Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studio

Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studio