Stefano De Martino, il dramma: morto il padre Enrico, aveva 61 anni

Morto il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Lo riporta Fanpage, secondo cui l'uomo da tempo sarebbe stato in condizioni di salute precarie. A unire padre e figlio è sempre stata la passione per la danza, nonostante all'inizio il signor Enrico avesse provato a dissuadere il figlio dall'intraprendere quel tipo di carriera. "Non voleva farmi ballare", aveva confessato l'ex ballerino a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti.

Lo stesso Enrico De Martino ne aveva parlato in un'intervista al Corriere della Sera: "È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere“. Il papà del conduttore, infatti, era stato un ex ballerino professionista, poi in età più adulta era passato a gestire un'attività di ristorazione. Sempre al Corsera aveva detto di avere deciso di mettere fine alla sua carriera da ballerino a soli 25 anni, proprio dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza di sua moglie, in attesa di Stefano: “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano”. Da quel momento la danza divenne solo una passione.