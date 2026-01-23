Striscia la Fiorello, bomba-Fiorello: "I segreti di Mediaset"

Nella prima consegna stagionale del Tapiro d’oro - arrivata con la prima di Striscia la Notizia in questo 2026, in prima serata su Canale 5 - Fiorello ha subito acceso la curiosità con un’ironia che non è passata inosservata: parlando di presunti segreti su Mediaset, lo showman ha dato il via a un siparietto ricco di battute e allusioni. È in questo contesto che Valerio Staffelli ha raggiunto Rosario Fiorello per consegnargli il famigerato tapiro, questa volta impreziosito da strass.

L’incontro si è trasformato subito in uno scambio ironico. "Ti tingi il pizzetto? Hai le sfumature bionde. Ho letto Striscia si rinnova, pensavo si liberassero di Tinto Brass" ha ironizzato Fiorello, prima di aggiungere: "Devo chiamare un attimo Biggio, mi sta aspettando". Ripercorrendo alcune recenti vicende mediatiche, lo showman ha ricordato: "Chiamai Corona che era la notizia del giorno, mi disse che io non ero scheletrato".

Raggiunti anche da Fabrizio Biggio, a Fiorello è stato mostrato un filmato che raccoglieva i suoi celebri baci televisivi: "Vengono dall'archivio di Signorini", ha replicato sornione. Dal marciapiede al bancone di un bar, la conversazione è proseguita davanti a un caffè. "Io non faccio scandali, posso fare un contromano qui fuori o bere un 30 centilitri di vino. Se so dei segreti su personaggi famosi? Ne so più di Corona, ma sono voci di corridoio. Riguardano Mediaset. Oggi è troppo facile parlare e dire, ci vogliono prove. Le prove di Corona? Tutto va chiarito nelle sedi opportune".