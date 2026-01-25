Domenica In, insulti vergognosi a Iva Zanicchi: "Starnazza"

Torna Domenica In condotta da Mara Venier. A meno di un mese dall’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio), la puntata dedica un ampio spazio alla storia della kermesse musicale più famosa d’Italia. Tra gli ospiti musicali ci saranno grandi protagonisti del passato e del presente che si esibiranno live nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone. E proprio durante l'esibizione di Iva Zanicchi ecco che i soliti leoni da tastiera si scatenano sui social: "Non so che pastiglietta abbia preso, ma sta stonando come non mai; almeno zingara la sta beccando", si legge su X. E ancora: "Una Zanicchi che starnazza come un'oca strozzata è inascoltabile. Manco un'unghia della classe della Vanoni. La sua simpatia è uguale alla sabbia negli slip in pieno agosto", scrive un altro utente. Insulti di fatto vergonosi.

Tornando al programma, non mancherà uno spazio culturale: la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini presenterà il suo libro autobiografico “La mercante di Brera”, raccontando come è nata e si è sviluppata la sua passione per l’arte e il mondo dell’antiquariato nel celebre quartiere di Brera a Milano.Ampio spazio anche al cinema: il regista Gabriele Muccino arriverà in studio insieme agli attori Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria per presentare il suo nuovo film “Le cose non dette”, in uscita nelle sale italiane il 29 gennaio 2026.