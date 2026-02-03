Affari Tuoi, il disastro di Martina Miliddi: "Una vera professionista"

Nella puntata di Affari tuoi di martedì 3 febbraio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, la vera protagonista della serata – al di là della suspense del gioco – è stata Martina Miliddi, la ballerina fissa del programma, ex allieva di Amici di Maria De Filippi (edizione 2020), originaria di Cagliari (classe 2000), specializzata in danze latine e reduce da esperienze come Viva Rai2! di Fiorello, Battiti Live e persino un cameo cinematografico con Checco Zalone.Appena Lorena (la concorrente napoletana) ha pescato il famoso pacco ballerina, Martina è entrata in scena per il suo stacchetto consueto, portando energia e grazia nello studio.

Ma la serata ha riservato un momento memorabile: durante la performance, una scarpa si è rotta, creando un piccolo incidente tecnico. Lontana dal fermarsi o mostrare imbarazzo, Martina ha continuato a danzare con grande professionalità fino alla fine, completando la coreografia impeccabilmente nonostante il disagio – ballando letteralmente "con una sola scarpa". De Martino non ha perso l'occasione per elogiarla calorosamente: "Brava Martina, una vera professionista anche con una sola scarpa", suscitando applausi e ammirazione dal pubblico in studio.

La partita è proseguita con sfortuna per Lorena e Mario (che hanno accettato 33mila euro evitando la beffa dei 100mila nel pacco finale), ma l'incidente della scarpa ha rubato la scena, confermando Martina come una delle novità più apprezzate di Affari tuoi: non solo bella e talentuosa, ma anche tenace e pronta a improvvisare sotto i riflettori. Un momento che ha reso la puntata indimenticabile per umorismo e professionalità.