Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

venerdì 6 febbraio 2026
Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

1' di lettura

La presenza di Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo scatena l'odio rosso. E non solo quello social. "Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo", accusano in una nota i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza sulla Rai. 

Già sui social si leggevano commenti come: "Andrea Pucci... non ci posso credere.. ma davvero Selvaggia..??? Scelta mediocre.. degna dell'attuale momento prono della TV di stato.. che squallore!!!". E ancora: "Ma Andrea Pucci è quello dei post contro l'aspetto fisico della Schlein? Oh mamma mia che ridere eh", "Pucci non fa ridere", "Complimenti a Carlo Conti, mancava la chicca Andrea Pucci addirittura come cooconduttore. Questo #Sanremo sta dando vibes da tragedia del Titanic". 

Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rosso

Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Carlo Conti attravers...

Ma Pucci non si lascia intimidire. Il comico ha infatti risposto con un post in cui scrive "Sanremo... sto arrivando" accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare, ripreso di fianco, ma con il 'lato b' bene in vista. Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: "Però sul palco dell'Ariston mettiti almeno un costumino!!!". "ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo", la controreplica dello stesso Pucci. 

483x295

tag
sanremo 2026
andrea pucci
pd
rai

Il commento Pd, la "giravolta securitaria" di Elly è già fantasma

Tutti all'Ariston Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rosso

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a porta, FdI primo partito: chi crolla a sinistra. E Vannacci...

ti potrebbero interessare

Temptation Island, poliziotto licenziato in tronco: esplode il caso

Temptation Island, poliziotto licenziato in tronco: esplode il caso

Gli anni sui banchi conquistano la notte

Gli anni sui banchi conquistano la notte

Klaus Davi
Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rosso

Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rosso

Dritto e Rovescio, Adama fuori controllo: "Cosa è la polizia", caos in studio

Dritto e Rovescio, Adama fuori controllo: "Cosa è la polizia", caos in studio

Roberto Tortora