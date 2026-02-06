Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

La presenza di Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo scatena l'odio rosso. E non solo quello social. "Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo", accusano in una nota i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza sulla Rai.

Già sui social si leggevano commenti come: "Andrea Pucci... non ci posso credere.. ma davvero Selvaggia..??? Scelta mediocre.. degna dell'attuale momento prono della TV di stato.. che squallore!!!". E ancora: "Ma Andrea Pucci è quello dei post contro l'aspetto fisico della Schlein? Oh mamma mia che ridere eh", "Pucci non fa ridere", "Complimenti a Carlo Conti, mancava la chicca Andrea Pucci addirittura come cooconduttore. Questo #Sanremo sta dando vibes da tragedia del Titanic".