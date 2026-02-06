Sanremo 2026, Pd in tilt per la presenza di Andrea Pucci: lui li sistema con una foto

La presenza di Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo scatena l'odio rosso. E non solo quello social. "Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo", accusano in una nota i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza sulla Rai.
Già sui social si leggevano commenti come: "Andrea Pucci... non ci posso credere.. ma davvero Selvaggia..??? Scelta mediocre.. degna dell'attuale momento prono della TV di stato.. che squallore!!!". E ancora: "Ma Andrea Pucci è quello dei post contro l'aspetto fisico della Schlein? Oh mamma mia che ridere eh", "Pucci non fa ridere", "Complimenti a Carlo Conti, mancava la chicca Andrea Pucci addirittura come cooconduttore. Questo #Sanremo sta dando vibes da tragedia del Titanic".
Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rossoLillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Carlo Conti attravers...
Ma Pucci non si lascia intimidire. Il comico ha infatti risposto con un post in cui scrive "Sanremo... sto arrivando" accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare, ripreso di fianco, ma con il 'lato b' bene in vista. Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: "Però sul palco dell'Ariston mettiti almeno un costumino!!!". "ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo", la controreplica dello stesso Pucci.