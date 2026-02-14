Libero logo
sabato 14 febbraio 2026
Affari Tuoi, Marco e Giulia impallinati in diretta: "Imbarazzanti..."

2' di lettura

Venerdì 13 febbraio 2026, Rai 1 ha trasmesso lo speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, dedicato alla coppia di futuri sposi Marco e Giulia. Lo studio si è trasformato in un set nuziale: fiori, luci soffuse, cuori e fiocchi ovunque per un’atmosfera da matrimonio. Al posto dei pacchisti classici, amici e parenti della coppia; sul divanetto rosso, ospiti vip pronti a dispensare consigli di gioco e di vita, da Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Federica Nargi e Alessandro Matri, passando per Brenda Lodigiani con Giovanni Esposito, Francesco Paolantoni e Peppe Iodice, fino all’astrologo Simon & The Stars.La partita è partita romantica: la damigella della sposa ha portato il salvariso, la mamma di Marco ha elogiato il figlio “pieno di valori”, e Martina Miliddi ha ballato vestita da sposa con velo e bouquet.

Tra esibizioni, balli collettivi su Annalisa e sorprese come Massimo Ranieri che ha cantato regalando rose alla nonna fan, la coppia ha rifiutato diverse offerte del Dottore (50.000, 60.000 euro) per puntare alto.Momenti toccanti si sono alternati: lettere commoventi di genitori e nonni, l’oroscopo di coppia (Ariete lui, Capricorno lei), dediche d’amore e l’arrivo simbolico delle fedi. Dopo rischi e rifiuti, inclusa la scoperta del pacco nero da 300.000 euro e l’addio a Gennarino (il cane pronto a “sposarsi” con la cagnetta, celebrato da De Martino), la coppia ha accettato l’ultima proposta da 90.000 euro. Peccato: il loro pacco conteneva 250.000 euro. Alla fine, 90.000 euro portati a casa, scambio di fedi con Martina (in una finta cerimonia officiata da De Martino), lancio del riso e festeggiamenti.

La puntata ha diviso il pubblico: per molti un mix riuscito di emozione e divertimento, per altri un format stucchevole e troppo zuccheroso. Su X non sono mancati commenti negativi sui concorrenti e sulla coppia, con alcuni che li hanno definiti “imbarazzanti” o “esagerati”, lamentando scene “cringe” e un’atmosfera “ridicola” che ha reso tutto “noioso e pacchiano”. Altri hanno criticato la lunghezza e l’eccesso di sentimentalismo, definendo la puntata “deludente” rispetto alle edizioni classiche. 

