Sanremo 2026, "televoto e pubblicità occulte": prima bomba sul Festival

La prima minaccia incombe sul Festival di Sanremo. All'Ariston la kermesse non è ancora iniziata (si parte martedì sera, 24 febbraio) ma già il Codacons avverte Carlo Conti e la Rai: "Vigileremo". Su cosa? Su televoto, pubblicità occulte, scandali e scandaletti vari che, come da tradizione, affolleranno questa pazza settimana in Riviera.

Così come avvenuto negli ultimi anni, la combattiva associazione dei consumatori si dice pronta a denunciare nelle sedi competenti qualsiasi irregolarità legata al televoto o illeciti commessi sul palco dell'Ariston. "Proprio gli interventi legali del Codacons relativi al Festival - si legge in un comunicato - hanno portato negli anni a pesanti sanzioni per la Rai e a indagini della magistratura: tra i casi più recenti si ricorda ad esempio la sanzione da 124mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta a Instagram denunciata dall'associazione nel corso dell'edizione di Sanremo del 2023 condotta da Amadeus. E l'anno successivo la Rai ha ricevuto una multa da 206mila euro per il caso di pubblicità occulta a un marchio di scarpe indossato da John Travolta all'Ariston".