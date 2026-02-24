Sanremo 2026, Carlo Conti: le parole sullo share. I timori dI Can Yaman: "Quanto sudore..."

Inizia oggi, martedì 24 febbraio, la 76esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 fino a venerdì 28 febbraio. A condurre Carlo Conti e Laura Pausini. Primo co-conduttore l'attore Can Yaman, mentre il super ospite è Tiziano Ferro, che festeggerà i 25 anni di "Xdono", il brano con cui debuttò il 22 giugno 2001. Trenta i big in gara, quattro le nuove proposte. Di seguito la cronaca della conferenza stampa:

Conti: novità nel televoto per la cinquina finale

Novità per il voto del pubblico nella "fase a cinque", ovvero la cinquina finale da cui poi scaturisce il vincitore. Il pubblico potrà assegnare un solo voto da ogni telefono e non tre come nelle precedenti edizioni. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in conferenza stampa. "Ricordo che il voto di stasera non viene eliminato - ha detto - da oggi e fino a sabato si porta dietro, e quando arriveremo ai cinque più votati, il televoto da casa sarà solo con una telefonata".

La voce di Pippo Baudo aprirà il Festival

Il Festival di Sanremo si aprirà con lo storico jingle e con la voce di Pippo Baudo. "La voce che dirà "benvenuti al teatro Ariston" sarà quella di Pippo", ha annunciato Conti. Si tratta di uno degli omaggi a Baudo previsti in questa edizione di Sanremo, interamente dedicata al conduttore scomparso nell'agosto 2025.

Conti: "Morgan? Non sono un giudice. Ma non me ne lavo le mani"

Rispondendo a una domanda sulla presenza alla kermesse di Morgan, che poi ha deciso di tirarsi indietro, il conduttore ha difeso la partecipazione dell'artista nonostante il processo per stalking in cui il cantautore è implicato. "Io non sono un giudice: fino a che non c'è una sentenza definitiva, se l'artista ritiene di venire a fare una cover io non posso obbligarlo a non venire perché mi sta antipatico. È un festival democratico". E ancora: "Sarebbe grave trasformare una scelta artistica puntando il dito per quello che uno fa nella vita. Io mi occupo della parte artistica. E no, non è lavarsene le mani". Morgan avrebbe dovuto cantare il duetto con Chiello, durante la serata delle cover di venerdì, ma ha annunciato che non sarà sul palco dell'Ariston.

Conti: "Il mio è un festival cristiano e democratico"

In risposta alla domanda di un giornalista, che gli ha chiesto un commento sull'idea che Fratelli d'Italia sia "la nuova Democrazia Cristiana", Conti ha dichiarato: "Non capisco nulla di politica. Il mio Festival è cristiano e democratico. Cristiano perché ci sono riferimenti alla mia modestissima fede, e democratico perché aperto a tutti".

Conti: "La Russa non mi ha chiamato"

Incalzato da una reporter, Conti ha spiegato di non aver ricevuto una telefonata dal presidente del Senato La Russa, che nelle scorse ore aveva chiesto un invito a Pucci, lo showman auto-esclusosi da Sanremo dopo le polemiche. "Io rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto. Devo essere sincero, al di la del presidente del Senato, nei giorni scorsi ci siamo anche sentiti con Pucci, gli ho chiesto se voleva fare qualcosa comunque, ma non se la sente di fare niente. Non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà. Andrea avrà modo di riempire teatri e far divertire gente nei prossimi giorni”.

Poi ha detto di voler lanciare dei messaggi dal palco di Sanremo, ricordando la presenza di Gianna Capaldi Pratesi, 105 anni, che racconterà il suo primo voto per la Repubblica. Citando i partigiani, invece, ha detto: "Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Sanremo non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c'è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse risulta ancora più forte".

Conti: "Gli ascolti? Non mi esalto se vanno bene, non mi abbatto se vanno male. Sono fatto così"

"Mi piaceva chiudere questo ciclo con meravigliosi compagni di viaggio", ha dichiarato Conti, alludendo ai colleghi del PrimaFestival e del DopoFestival. Poi rivolgendosi alla sala stampa: "Non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatto se le cose non vanno. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito anche se i risultati fossero di cinque-dieci punti inferiori rispetto allo scorso anno".

Sanremo, ordine di uscita della prima serata

Aprirà Ditonellapiaga e chiuderanno Lda e Aka Seven. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha annunciato in conferenza stampa l'ordine di uscita della prima serata della kermesse. Questo l'ordine: Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'Amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez e Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga, Aka Seven e Lda.

Olly confermato tra gli ospiti della prima serata

Il vicedirettore dell'Intrattenimento prime time Rai Claudio Fasulo ha confermato la presenza di Olly sul palco dell'Ariston e ha aggiunto: "Siamo lieti che torni qui a festeggiare con noi".

Conti: "Stasera l'incontro tra i due Sandokan sul palco"

Dopo il post social di Kabir Bedi, che aveva fatto intuire la sua presenza al Festival, arriva la conferma di Conti: "Stasera all'Ariston ci sarà anche Kabir Bedi oltre a Can Yaman. Faremo il confronto tra i due Sandokan".

Can Yaman: "Se mi fate cantare mi arrestano di nuovo"

"Non fatemi cantare, se no in Turchia mi arrestano di nuovo". L'attore lo ha detto scherzando dopo aver elencato i suoi cantanti turchi preferiti. Poi ha aggiunto: "Ascolto tanta musica. Anche canzoni vecchie. Mi piacciono quelle che fanno soffrire. Tra quelle italiane citerei Piccolo grande amore di Baglioni. Non canterò sul palco. Se dovessi interpretare il ruolo di qualcuno che canta, allora sarebbe diverso, ma mi dovrebbero pagare bene".

Siparietto Can-Conti

"Mi batte per l'abbronzatura ma non per il fisico": così Conti ha scherzato con Can Yaman durante la conferenza stampa all'Ariston. Poi, quando gli è stato chiesto se fosse single, l'attore ha risposto di sì e ha aggiunto: "Perché? Hai candidati e suggerimenti per me?". Parole che hanno creato un certo clamore in sala stampa. Il direttore artistico, quindi, è intervenuto scherzando: "Io invece sono sposato".