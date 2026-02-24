Serena Brancale si prende Sanremo, perché è scoppiata a piangere

Sì, forse il Festival di Sanremo ha trovato la sua favorita numero uno. Momento di commozione sul palco dell'Ariston per Serena Brancale. Al termine della sua esibizione con il brano Qui con me, un pezzo dedicato alla madre scomparsa, l'artista non è riuscita a trattenere le lacrime.

Portandosi le mani al volto, visibilmente emozionata, ha poi rivolto un ringraziamento speciale alla sorella: "Grazie a mia sorella Nicole", che per l'occasione ha diretto l'orchestra durante la sua performance.

Sui social, telespettatori in delirio per la "Diva", già ribattezzata la "Queen", la regina. Di bianco vestita, abito sensualissimo a fasciarne le forme generose, voce potente con più di un richiamo a Giorgia (e il bel canto, si sa, ha sempre il suo fascino all'Ariston), la Brancale sembra arrivata giusto in temo per incassare quanto incassato in questi mesi con la più ritmata Anima e core, tormentone dello scorso Sanremo diventata anche la "sigla" dei momenti clou di Affari tuoi, nel finale della scorsa stagione.

E quando il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino punta su una canzone (vedi Esibizionista di Annalisa oggi) non è mai solo un caso o una coincidenza e in genere porta pure decisamente bene.