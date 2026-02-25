Sanremo 2026, le pagelle: Arisa-Nilla e le escort fuori dall'Ariston

La Pagella dei famosi di Alessandra Menzani.

10) Premio simpatia (inaspettato) a Can Yaman in conferenza stampa. Per nulla intimorito dal plotone di giornalisti, sta al gioco. «Sei single?», gli chiedono, e lui: «Sì, hai dei suggerimenti o delle candidate per me?».

10Bis) Però l’ormone vero lo scatena Tommaso Paradiso. Più di Sandokan.

9) J-Ax, in gara con un pezzo country, ha nella squadra di musicisti una violinista bravissima e minorenne. Ragion per cui, mai rischierà di cantare dopo la mezzanotte. Mossa studiata o pura casualità?

9) Il ricordo a Beppe Vessicchio all’Ariston: standing ovation.

7) A Sanremo c’è di tutto. Anche chi propone per le strade stand per avvicinarsi alla Bibbia e corsi di Vangelo.

7Bis) A Sanremo c’è di tutto/2. Anche il settore del sesso a pagamento e degli incontri per adulti cresce. Secondo i dati di SimpleEscort, portale specializzato, nella settimana corrente le ricerche nella Città dei Fiori hanno registrato un +45% della parola chiave “escort Sanremo” e del +27% della parola chiave “escort trans Sanremo”. Un Festival inclusivo.

6+) Sempre splendida la voce di Arisa con una canzone in stile Nilla Pizzi.

6) Ignazio La Russa, imitato da Fiorello alla Pennicanza: «Bisogna rimediare all’ingiusta sofferenza arrecata ad Andrea Pucci e riportarlo a Sanremo. Di lui custodisco tra l’altro gelosamente un busto! Ordino di invitare sul palco Al Bano, Amadeus, i Jalisse, altrimenti imporrò i dazi sui biglietti!».

5) Il sonoro. Le esibizioni di ieri non brillavano per audio.

4) Ad almeno sei canzoni di Sanremo, bocciate dall’Accademia della Crusca. Con voti tra 4 e 5 ci sono LDA e Aka 7even, mentre Sal Da Vinci riceve un 4 pieno. Renga 5. Poco più alti, tra il 5 e il 6, Chiello, Lamborghini e Raf, testi che faticano a trovare coerenza e incisività.

3) «Duecentocinquanta bufale ascolteranno le canzoni del Festival all’interno delle loro stalle, in località Torcino di Capua, in provincia di Caserta». Obiettivo: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Lo annunciano le Fattorie Garofalo. Se non è tortura sugli animali questa, poco ci manca.

2) Leo Gassmann, piazzato a notte fonda, ci ride su: «Sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino...», così scherza sui social.

1) Katia Ricciarelli non perde occasione per polemizzare dopo la morte dell’ex marito Pippo Baudo. Carlo Conti invita i figli e l’ex segretaria all’Ariston, Katia sbrocca: «Mi sembra tutto molto strano», dice. Rosicava per non essere lì.

0) La carenza di sonno. Secondo uno studio, questo Sanremo costerà agli italiani 7,2 milioni di ore di sonno. Io sento già il disagio.