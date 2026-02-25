Sanremo 2026, voci impazzite su Fiorello: "Non possiamo dirvi altro"

Libero logo
di
mercoledì 25 febbraio 2026
Oggi, mercoledì 25 febbraio, si è svolta la conferenza stampa relativa alla seconda serata del Festival di Sanremo. Anche se si è parlato principalmente di ciò che è accaduto durante la prima. Tante, tantissime domande a Carlo Conti. Una in particolare ha completamente spiazzato il direttore artistico dell'Ariston. A lui è stato chiesto se Fiorello sarà presente, dato che lo showman aveva annunciato il suo arrivo nella città dei fiori. Ma Carlo Conti ha infranto subito i sogni dei cronisti presenti nella sala. "Credo che sia uno scherzo. È un burlone", ha detto il direttore artistico", ha detto.

"Domani mattina alle 6.30 io e Fabrizio Biggio partiamo per la Liguria, ma non possiamo dirvi altro". È stato l'annuncio di Fiorello in diretta su Instagram. Biggio gli ha domandato "E con la diretta de 'La Pennicanza' come facciamo?". "In parte la registriamo e un pezzo lo facciamo lì: Sanremo, stiamo arrivando", la sua replica.

Chi invece sarà presente all'Ariston - per la seconda volta consecutiva, è il generale Roberto Vannacci. A quanto si apprende il leader di Futuro Nazionale, sarà infatti nella città dei fiori già domani, giovedì 26 febbraio, e poi ospite del Festival, la sera del 27. "Sono invitato - ha confermato all'AdnKronos - e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo". Vannacci avrà in città poi alcuni incontri politici nell'ambito della regione Liguria.

