Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Carlo Conti senza precedenti: il siluro contro Petrecca

mercoledì 25 febbraio 2026
Sanremo 2026, Carlo Conti senza precedenti: il siluro contro Petrecca

1' di lettura

Il Carlo Conti che non ti aspetti. Il tutto alla seconda serata di Sanremo 2026. Non solo per la scelta, coraggiosa, di aprire con i duelli tra i giovani nonostante lo share in frenata dell'esordio. Già, perché il direttore artistico ha dismesso i panni del buon "democristiano", panni con cui viene spesso dipinto.

Il tutto accade quando sul palco c'è Lillo, uno dei co-conduttori della serata. E Lillo scherza, gioca proprio sui cliché della figura del conduttore. Dunque, il comico serve l'assist perfetto: "Ecco, non devo ribadire che siamo all'Ariston, è ovvio. Dove siamo sennò?".

Ed è qui che Conti sorprende. La risposta? Eccola: "Al teatro Olimpico?". Ovvio il riferimento alla gaffe di Paolo Petrecca nella telecronaca della cerimonia dell'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, scivolone di cui si è parlato a lungo (Petrecca si è poi dimesso sotto le pressioni della redazione di Rai Sport). E insomma, Carlo Conti infilza il collega con uno sketch per certo preparato a tavolino. Altro che democristiano...

tag
sanremo 2026
carlo conti
lillo
paolo petrecca

Segnali Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"

Fuoriprogramma Sanremo 2026, l'olimpionica Vittozzi crolla davanti ad Achille Lauro: lo vede e...

Inciampi Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"

Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"

Sanremo 2026, l'olimpionica Vittozzi crolla davanti ad Achille Lauro: lo vede e...

Sanremo 2026, l'olimpionica Vittozzi crolla davanti ad Achille Lauro: lo vede e...

Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

Sanremo 2026, non solo "Repupplica": altro clamoroso sfondone

Sanremo 2026, Naike Rivelli spiana Fedez: "Piccolo personaggio, re di stic***"

Sanremo 2026, Naike Rivelli spiana Fedez: "Piccolo personaggio, re di stic***"