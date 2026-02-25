Libero logo
mercoledì 25 febbraio 2026
Sanremo 2026, roba da 300mila euro: Achille Lauro lascia sena parole sul palco

1' di lettura

Alla seconda serata di Sanremo 2026, uno dei mattatori è stato Achille Lauro. Attesissimo e apprezzatissimo, al fianco di Carlo Conti non ha deluso le attese. E l'artista ha sfoggiato un look che si è fatto notare. Soprattutto nei dettagli e per il costo, di questi dettagli.

Sul palco dell’Ariston Lauro ha scelto un total white firmato Dolce & Gabbana, un completo candido ed essenziale che ha esaltato la sua presenza scenica. A catturare le attenzioni è stato poi il collier Magnifica di Damiani, creazione di alta gioielleria appartenente alla collezione Ode all’Italia, pensata come omaggio alle eccellenze del Paese.

Il gioiello è dominato da un’opale bianca cabochon da 59,66 carati, pietra celebre per i suoi riflessi iridescenti che cambiano a ogni movimento e sotto ogni luce. Un richiamo dichiarato a Lorenzo De Medici, detto il Magnifico, figura simbolo del Rinascimento, cui il nome stesso della collana rende tributo. Intorno alla gemma centrale, un sofisticato intreccio di diamanti e opali più piccole impreziosisce ulteriormente la montatura.

Trattandosi di un pezzo unico, non esiste un prezzo di listino ufficiale. Tuttavia, tra la rarità della pietra principale e la complessità artigianale della lavorazione, il valore stimato si aggirerebbe intorno ai 300mila euro. A completare il look, gli orecchini Mimosa a forma di fiore, sempre firmati Damiani, dal valore di 3.980 euro. Gingilli proibiti ai comuni mortali...

