Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!"

Dopo lo sfogo nel pomeriggio, Elettra Lamborghini raddoppia direttamente dal palco del Festival di Sanremo, nella seconda serata della kermesse. La cantante punta il dito contro i "festini" che hanno disturbato il suo riposo la notte precedente. Ironia e risate, ma anche parole nette.

La polemica nasce nelle ore precedenti, quando l’artista, impegnata nella gara e reduce da prove e interviste, denuncia sui social il caos notturno attorno agli hotel del centro. Tra storie e tweet, racconta di musica ad alto volume e feste organizzate da brand e sponsor fino a tarda notte, proprio mentre gli artisti cercano di recuperare energie in vista delle esibizioni.

Sul palco dell’Ariston, dopo aver cantato Voilà, Laura Pausini la invita a tornare sull’argomento. Elettra non si tira indietro e rilancia con una battuta diventata già virale: "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono". Poi aggiunge: "C'è troppo rumore, ci sono troppi festini bilaterali, stasera scendo in pantofole e li faccio smettere".

Toni ironici ma un disagio reale. Nella notte aveva scritto: "Veramente poco rispettosi i brand/sponsor che organizzano questi festini fino a chissà, le 4 del mattino? Mi auguro che smettano!". E ancora: "Sapendo che ci sono 30 artisti che l'unica cosa che vogliono fare è riposare, non voglio fare la nonna ma cazz almeno la DECENZA di abbassare la musica all'una".

L’affondo prosegue contro le location scelte per i party: "Siamo in pieno centro a Sanremo! Se invece volete fare dei rave fino alle 6 del mattino affittate una discoteca, ciao! Non questi capannoni o tendistrutture fatte di plastica insonorizzati perché così non è giusto". Infine lo sfogo personale: "Io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene e arrivare riposata domani dopo essermi fatta il co per mesi e mesi! Sto cercando di dormire da 3 ore ormai (ed ho i tappi) mi sto disperando! Sono all'ultimo piano e il pavimento vibra da quando è forte la musica". Già, Elettra Lamborghini esasperata...