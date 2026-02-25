Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbrocca all'Ariston: "Smettetela o vengo giù!"

Libero logo
mercoledì 25 febbraio 2026
Dopo lo sfogo nel pomeriggio, Elettra Lamborghini raddoppia direttamente dal palco del Festival di Sanremo, nella seconda serata della kermesse. La cantante punta il dito contro i "festini" che hanno disturbato il suo riposo la notte precedente. Ironia e risate, ma anche parole nette.

La polemica nasce nelle ore precedenti, quando l’artista, impegnata nella gara e reduce da prove e interviste, denuncia sui social il caos notturno attorno agli hotel del centro. Tra storie e tweet, racconta di musica ad alto volume e feste organizzate da brand e sponsor fino a tarda notte, proprio mentre gli artisti cercano di recuperare energie in vista delle esibizioni.

Sul palco dell’Ariston, dopo aver cantato Voilà, Laura Pausini la invita a tornare sull’argomento. Elettra non si tira indietro e rilancia con una battuta diventata già virale: "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono". Poi aggiunge: "C'è troppo rumore, ci sono troppi festini bilaterali, stasera scendo in pantofole e li faccio smettere".

Toni ironici ma un disagio reale. Nella notte aveva scritto: "Veramente poco rispettosi i brand/sponsor che organizzano questi festini fino a chissà, le 4 del mattino? Mi auguro che smettano!". E ancora: "Sapendo che ci sono 30 artisti che l'unica cosa che vogliono fare è riposare, non voglio fare la nonna ma cazz almeno la DECENZA di abbassare la musica all'una".

L’affondo prosegue contro le location scelte per i party: "Siamo in pieno centro a Sanremo! Se invece volete fare dei rave fino alle 6 del mattino affittate una discoteca, ciao! Non questi capannoni o tendistrutture fatte di plastica insonorizzati perché così non è giusto". Infine lo sfogo personale: "Io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene e arrivare riposata domani dopo essermi fatta il co per mesi e mesi! Sto cercando di dormire da 3 ore ormai (ed ho i tappi) mi sto disperando! Sono all'ultimo piano e il pavimento vibra da quando è forte la musica". Già, Elettra Lamborghini esasperata...

Claudio Brigliadori
