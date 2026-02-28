Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, cosa resterà della musica? Poco o niente, tranne...

"Fastidio!" di Ditonellapiaga è un titolo-presagio. Malika troppo sofisticata, Bravi troppo teatrale. E alla fine Brancale e Sal...
di Fabrizio Biasinsabato 28 febbraio 2026
Sanremo 2026, cosa resterà della musica? Poco o niente, tranne...

3' di lettura

Signore e signori (divisi al 50%, che da queste parti non si sa mai) è giunto il momento di scrivere “anche simpaticamente” (cit.)- cosa resterà di ‘sti 30 brani sanremesi, edizione ricca di buone intenzioni, poca maleducazione e canzoni discrete. E proprio qui sta il problema: discrete. Non epocali. Non emozionanti. E il rischio è che nessuno tra vent’anni dirà «ti ricordi questa? Ero lì quando è successo». E, quindi, 30 brani in gara, trenta tentativi di lasciare il segno. E una sola canzone con un destino certo: i peggiori matrimoni di Caracas.

Si parte con ArisaMagica favola: voce enorme, archi, atmosfera da fiaba Disney; peccato che sembri la sigla di un cartone animato. 

Bambole di PezzaResta con me: energia e romanticismo frontale; il titolo sembra il trailer di una fiction con Bova su Canale 5.

ChielloTi penso sempre: malinconia sospesa e amore eterno; eterno come le perdibili promesse fatte alle 2 di notte.

Dargen D’AmicoAi ai: ironia e beat intelligenti; il risultato però suona come un allarme più che come una sinfonia. 

DitonellapiagaChe fastidio! : pop tagliente e sarcasmo; dopo tre ascolti rischia di diventare una profezia.

Eddie BrockAvvoltoi: attitudine dark, ambizione alta; nome da fumetto, impatto da playlist di passaggio.

Elettra LamborghiniVoilà: lustrini e sicurezza scenica; scintilla forte, durata breve, certamente meno di un party bilaterale.

Enrico NigiottiOgni volta che non so volare: cuore in mano e crescendo emotivo; ma non decolla e resta sulla pista.

Ermal MetaStella stellina: poetico e misurato, ma con evidenti intenzioni cristicchiane.

Fedez & Marco MasiniMale necessario: promettevano tempesta; alla fine è arrivata ‘na pioggerellina.

Francesco RengaIl meglio di me: voce riconoscibilissima, ma il meglio è solo per lui.

FulminacciStupida sfortuna: brillante e intelligente, forse un filo troppo leggera (“anzi leggerissima” cit).

J-AxItalia starter pack: satira rap pronta per Twitter. Volevamo la rivoluzione.

LDA & Aka 7even Poesie clandestine: romanticismo giovane; troppo morbidi per diventare culto.

Leo GassmannNaturale: respira bene e suona pulita. Naturale anche l’oblio.

LevanteSei tu: quantomeno (unica su 30) se l’è scritta da sola.

LuchèLabirinto: l’atmosfera c’è, l’intro anche... ma poi non si trova l’uscita.

Malika AyaneAnimali notturni: elegante e sofisticata. Un filo troppo per piacere a tutti.

Mara SatteiLe cose che non sai di me: ha una gran voce. Serviva anche la canzone.

Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta: indie romantico, delicato. Titolo grande, impatto meno grande.

Michele BraviPrima o poi: teatrale e intenso. Ma anche troppo teatrale e troppo intenso.

NaytPrima che: tensione e scrittura urbana. Resta in sospeso, come il titolo.

Patty PravoOpera: presenza iconica. Ma solo quella.

RafOra e per sempre: alla fine sa di già sentito. Che con Raf, però, non è mai una cosa brutta.

Samurai JayOssessione: tanta energia, buona per una seduta di zumba.

SayfTu mi piaci tanto: dolcezza immediata e buona cartolina estiva. Ma non mangia il panettone.

Serena BrancaleQui con me: forse oggi si beccherà il podio, ma per mancanza di concorrenza.

Tommaso ParadisoI romantici: nostalgia pop, malinconia urbana. Romantico sì, memorabile decisamente no.

Tredici PietroUomo che cade: metafora ambiziosa. L’ombra del padre pesa, ma quantomeno ha una bella identità.

E poi c’è Sal Da Vinci che... Per sempre sì. Melodia ampia, ritornello che abbraccia, testo che promette amore eterno senza chiedere il permesso. Non cambierà la musica italiana, non verrà studiata nei conservatori, semplicemente diventerà il vostro incubo: quel giorno gli sposini si prenderanno per mano, la zia piangerà, il cugino stonerà il ritornello e dal fondo della sala ricevimento qualcuno mormorerà «ancora ‘sto pezzo, maledetto Sanremo 2026...».

tag
sanremo 2026
serena brancale
sal da vinci
masini fedez
ditonellapiaga
levante

Graticola Sanremo 2026, rivolta per i Pooh: l'ultima (ridicola) polemica

Sdeng sdeng Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fa impazzire la sinistra: "Caramba, il manganello"

A colpi di clarinetto Sanremo 2026, la bordata di Arbore: "Quello che passa il convento"

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fa impazzire la sinistra: "Caramba, il manganello"

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fa impazzire la sinistra: "Caramba, il manganello"

Sanremo 2026, la bordata di Arbore: "Quello che passa il convento"

Sanremo 2026, la bordata di Arbore: "Quello che passa il convento"

Sanremo 2026, la colpa di Mogol? Non si è mai allineato alle mode della sinistra

Sanremo 2026, la colpa di Mogol? Non si è mai allineato alle mode della sinistra

Annalisa Terranova
Sanremo, Andrea Bocelli star della finale: "Mi sento un pacco postale"

Sanremo, Andrea Bocelli star della finale: "Mi sento un pacco postale"