Andrea Bocelli? Dolori, successi e intimità: tutti i suoi segreti

Un ritratto intimo e inedito di Andrea Bocelli, una delle voci più amate e riconoscibili della scena musicale internazionale, arriva finalmente in Italia. Andrea BocelliBecause I Believe offre uno sguardo senza precedenti sulla vita e sulla carriera dell’acclamato tenore italiano, raccontata per la prima volta in prima persona.bRealizzato dalla documentarista Cosima Spender, il film segue Bocelli oltre il palcoscenico, con un accesso esclusivo alla sua quotidianità, rivelando un artista rigoroso e un uomo di famiglia profondamente devoto, animato da una passione incrollabile per la vita e per la musica. Va in onda dal 5 aprile su Sky e Now. Nonostante la perdita della vista all’età di dodici anni, Bocelli ha dedicato la sua esistenza allo studio e alla pratica musicale.

Dopo anni trascorsi ad esibirsi nei piano bar, la sua carriera cambiò in modo decisivo quando Zucchero ascoltò un demo che conteneva la sua voce. Il successo planetario arrivò poco dopo con Time to Say Goodbye, l’indimenticabile duetto con Sarah Brightman che lo proiettò nell’empireo delle star internazionali. Grazie a una padronanza tecnica affinata con rigore e dedizione, e a un amore profondo per l’opera — da lui definita “il paradiso della musica” — Bocelli ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo e collaborato con artisti del calibro di Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa.