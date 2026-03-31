Lino Banfi, un racconto sconvolgente: "Dormivo nei vagoni, non mangiavo"

Un Lino Banfi inedito quello che appare nel documentario Lino d’Italia: storia di un itALIENO diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Minerva Pictures. E proprio durante la proiezione durante l’ultima giornata del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, Banfi si è raccontato: "Se io non avessi aperto un giorno questo piccolo vialetto che ha condotto piano piano a far capire che anche noi in Puglia siamo spiritosi".
E ancora: "Sono uno che ha fatto sempre le cose con il garbo di chiedere, di chiedere scusa. Ho recitato in centinaia di film, serie e varietà e non ho mai combinato guai. Arrivare all’età di novant’anni senza fare danni, senza trucchi e senza inganni, non è facile". Le difficoltà iniziali però sono state tante: "Nel mio percorso mi è capitato di non mangiare, piangere, dormire nei vagoni dei treni fermi alla stazione di Milano. Farmi operare alle tonsille solo per stare al caldo di un ospedale".
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Da qui il messaggio ai giovani: "Se si è pronti a fare tutto questo, allora forse si è pronti a diventare attori famosi. I ragazzi devono fare la gavetta, non chiedersi come diventare popolari. I giovani vogliono essere influencer. I social stanno rovinando le famiglie". E, infine, sul cinema di una volta: "Alcuni film che ho fatto, oggi non si potrebbero realizzare, come Dio li fa e poi li accoppia di Steno, dove interpreto un salumiere gay esagerato. Mi sparerebbero per strada".