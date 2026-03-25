Antonella Clerici, ecco a chi cede il posto in Rai

Passano le stagioni e si rinnovano i palinsesti televisivi. E filtrano le prime indiscrezioni sulle decisioni di Rai e Mediaset. Con l’avvicinarsi di aprile, prende forma la programmazione estiva delle principali reti. Le strategie sembrano orientate a una continuità nel daytime di Rai1, che dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile fino alla fine di giugno. I programmi più seguiti del pomeriggio, come La vita in diretta, Storie Italiane e La volta buona, dovrebbero quindi prolungare la loro presenza rispetto al consueto calendario.

Diverso il destino di E’ sempre mezzogiorno, il cooking show guidato da Antonella Clerici, che si avvierebbe alla chiusura anticipata di circa un mese. Una scelta che apre inevitabilmente interrogativi su chi raccoglierà l’eredità nella fascia oraria del mezzogiorno.