Antonella Clerici, ecco a chi cede il posto in Rai

Passano le stagioni e si rinnovano i palinsesti televisivi. E filtrano le prime indiscrezioni sulle decisioni di Rai e Mediaset. Con l’avvicinarsi di aprile, prende forma la programmazione estiva delle principali reti. Le strategie sembrano orientate a una continuità nel daytime di Rai1, che dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile fino alla fine di giugno. I programmi più seguiti del pomeriggio, come La vita in diretta, Storie Italiane e La volta buona, dovrebbero quindi prolungare la loro presenza rispetto al consueto calendario.
Diverso il destino di E’ sempre mezzogiorno, il cooking show guidato da Antonella Clerici, che si avvierebbe alla chiusura anticipata di circa un mese. Una scelta che apre inevitabilmente interrogativi su chi raccoglierà l’eredità nella fascia oraria del mezzogiorno.
Cugini di Campagna, fuori la tunisina: liberata in diretta tv la casa di IvanoFinalmente libera. La casa di Ivano Michetti è tornata al leader dei Cugini di Campagna. Il cantante av...
A fare chiarezza è stata un’indiscrezione rilanciata da AffariItaliani.it, secondo cui la Rai avrebbe deciso di puntare ancora su Camper, già protagonista nelle scorse estati. Una conferma che si fonda sui risultati ottenuti dal programma, capace di difendersi bene anche sul fronte degli ascolti: "Squadra che vince non si cambia, un detto che più che mai è adatto a Camper, il programma del mezzogiorno estivo di Rai1 che nell’ultima edizione condotta in studio da Peppone, ha ottenuto ascolti sul livello di quelli del programma titolare di questa fascia oraria…".
L'Eredità, attacco-choc a Giulia: "Simpatica come un attacco di..."Oggi, martedì 24 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 ...
Non solo stabilità, ma anche crescita. Sempre secondo il portale, il format avrebbe registrato un incremento significativo rispetto all’anno precedente: "E’ salito di oltre un punto di share rispetto all’edizione 2024…". Alla guida del programma dovrebbe tornare ancora Peppone, nome d’arte di Giuseppe Calabrese, confermando così una linea di continuità anche su fronte della conduzione.