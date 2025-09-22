Ciao Maschio, bomba di Morgan su Jovanotti: "La sua musica..."

Cambia collocazione, Nunzia De Girolamo, ma regala subito la prima bombetta. Il suo Ciao Maschio, talk che affronta la galassia-uomo con sensibilità molto femminile e un misto di malizia e ironia, si sposta dalle ore piccole al sabato pomeriggio, alle 17.10 su Rai 1. Primo ospite eccellente, Marco Castoldi in arte Morgan. Più che una scommessa, una puntata neanche quotata perché quando il suo ciuffo appare sul piccolo schermo sono sempre scintille. Il suo regolamento di conti con Bugo, suo compagno di duetto all'Ariston, risolto in diretta sul palco del Festival di Sanremo 2020, è ancora uno dei momenti cult e più imbarazzanti nella storia recente della nostra tv.
Ora nel suo flusso di coscienza l'artista più bohemien della musica italiana arriva a prendersela con Marco Mengoni, non prima di scagliarsi contro l'industria dello showbiz: «Io sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto - attacca subito il cantautore monzese, già bassista e fondatore dei Bluvertigo -. Adesso è uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, non ne ha parlato nessuno». Quindi ricorda il suo passato da vulcanico giudice di X Factor: «Per esempio Mengoni esiste perché l'ho scoperto io, non l'ha mai detto nessuno e non lo dicono. Mengoni se non ci fossi stato io non esisterebbe, cioè Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Marco Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l'ho capito».
Altra staffilata: «Mengoni è stato riconoscente? Per niente, perché il sistema non è riconoscente, lui poverino non può esserlo, perché è attorniato da gente che rema contro. Se potessi rinascere - continua Morgan - vorrei essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Sfruttare occasione di avere tutto il suo pubblico, per fargli fare musica intelligente. Lui è furbo, si schiera e non si schiera. È molto furbo, cavalca tutte le epoche. Si trasforma». Nunzia mostra un'altra lite celebre, con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: «Ti sblocco un ricordo a proposito di donne e amori», «Lui l'ha rimosso proprio», se la ride Francesco Paolantoni. «Io mi pento di aver detto quelle cose, non le avrei dovuto dire niente perché fa tutto da sola... - puntualizza Morgan - Chiedo scusa perché ho peccato, bisognava stare zitti e sorridere». «Vedi, l'età ti ha portato saggezza», chiudendo il caso la De Girolamo.