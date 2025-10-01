Charlie Kirk, scandalo a La7: come gli rifanno il funerale

Il ritornello va avanti da giorni, ma è ancora più straniante e surreale ascoltarlo in questi giorni in cui da Milano a Roma si moltiplicano minacce di morte alla premier Giorgia Meloni, paragonata proprio al 31enne trumpiano, cortei e manifestazioni in cui in nome della pace si urlano insulti, si bruciano foto, si sfasciano vetrine, si mettono a ferro e fuoco città. Il pericolo, però, sono sempre gli altri. Prendiamo un tranquillo mattino di fine settembre. Si parte con L'aria che tira, condotto da David Parenzo .

In studio c'è Dacia Maraini, scrittrice e intellettuale d'area progressista, che denuncia: "La violenza sta crescendo ed è una terribile notizia, uccidere un uomo per le sue idee è la cosa più orribile che possa succedere, quindi non deve succedere assolutamente". Oh, parole sagge e illuminate. "Noi stiamo vivendo un momento di grande violenza e il linguaggio fa da spia, fa capire che c'è un degrado- ha proseguito -. Ed è facile passare dalla parola ai fatti". La regia mostra un passaggio di un intervento di Kirk sull'aborto, che da cristiano convinto combatteva con tutti i mezzi dialettici a sua disposizione. "Bisogna sentire quello che Charlie Kirk diceva a proposito dei neri. L'idea era che i bianchi dovessero essere in qualche modo protetti perché hanno una superiorità, e questo è razzismo. E anche il suo atteggiamento nei riguardi delle donne, dei diritti civili... Questa è l'eredità. Allora se parliamo di eredità, dobbiamo dire che non ci convince l'eredità di Kirk", chiosa la Maraini.

E a PiazzaPulita si ripete il copione. Il monologo di Stefano Massini è un'altra raffica contro Kirk inserito tra "i martiri della libertà" scritti su una lavagna, accanto a Gandhi e Martin Luther King. "No, il nome di quel signore americano che sta su tutti i giornali" su quella lavagna non ci deve stare. Mentre per Gilda Sportiello, deputata M5s anche lei ospite di Corrado Formigli, è semplicemente "raccapricciante guardare i funerali di Charlie Kirk e sentire inneggiare alla violenza, al brandire le spade, al terrorizzare i nemici, alla furia che deve bruciare e all'odio che si prova verso i nemici, per cui ci si augura tutto il peggio".