Temptation Island, Sabrina la "cecchina del materasso": sesso e corna, come umilia Gabriele

Subito tensioni nella prima puntata di Temptation Island che si è aperta con una profonda crisi tra Sabrina e Giovanni. Fin dai primi video mostrati al falò di confronto, Sabrina critica pesantemente il fidanzato, mettendo in discussione sia la sua situazione lavorativa sia il loro rapporto sentimentale. La donna afferma di non apprezzare il fatto che Giovanni a 31 anni lavori vendendo brioche con un carretto nel centro della città e racconta alle altre fidanzate aspetti molto intimi della loro relazione, sostenendo che lui sia eccessivamente teatrale nei momenti di intimità e confessando di essersi spesso annoiata al punto da fingere coinvolgimento: "Quando siamo a letto lui è troppo teatrale, tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta".

Le immagini arrivano direttamente a Giovanni, che non ci sta: "Mi può dire tutto, tranne che non sono bravo a letto. Io dovevo ascoltare mia madre, le madri non sbagliano mai. Mi diceva di non perdonarla (dal tradimento passato ndr)". Ma lo scontro non finisce lì, anzi. Sabrina racconta altri dettagli della loro vita insieme. Accuse che si inseriscono in una crisi già profonda, alimentata dal precedente tradimento della donna, mai completamente superato da Giovanni.

Ed è proprio su quel capitolo che arrivano le rivelazioni più pesanti. Sabrina ammette infatti che la sua passata infedeltà non si era limitata a una semplice attrazione mentale, lasciando intendere un coinvolgimento ben più concreto con un altro uomo. Una confessione che conferma i dubbi con cui Giovanni aveva deciso di partecipare al reality: verificare se la fiducia nei confronti della compagna fosse davvero recuperabile.

Nel frattempo, nel villaggio delle fidanzate, Sabrina volta rapidamente pagina. La sua attenzione si concentra infatti su uno dei tentatori, soprannominato "Berrettini" per la somiglianza con il tennista. La situazione precipita quando le immagini nel secondo capanno del giorno mostrano un'escalation fisica impossibile da digerire per Giovanni. Tra una lamentela sul lavoro e una battuta sulle lenzuola, la fidanzata si lancia in un contatto ravvicinato con il single sosia dello sportivo, arrivando a piazzargli una leccata sul collo in diretta televisiva.

Per Giovanni si tratta del colpo definitivo. Già provato dalle critiche ricevute e dalle ammissioni sul passato della compagna, il ragazzo interpreta quelle immagini come la prova di un coinvolgimento ormai evidente. Giovanni, dunque, non può fare a meno di chiedere il confronto immediato sul bagnasciuga: "Me lo deve dire in faccia". La puntata si conclude lasciando in sospeso l'esito del confronto e il destino di una delle coppie che, almeno per il momento, appare tra le più vicine alla rottura definitiva.