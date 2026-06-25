Temptation Island, Bisciglia choc: con che capelli si presenta in video, irriconoscibile

Su Canale 5 è tornato Temptation Island, che anche quest'anno sarà condotto da Filippo Bisciglia. Ebbene, ad attirare l'attenzione degli spettatori nel corso della prima puntata è stato proprio il conduttore Mediaset e, in particolare, il suo aspetto.

Bisciglia si è presentato con un insolito outfit total white: una tunica bianca dal taglio morbido che ha immediatamente attirato l’attenzione dei social. Molti utenti hanno ironizzato sul look, paragonandolo a una figura religiosa, tra riferimenti a un “Messia” e a “San Francesco”, come se fosse pronto a guidare i concorrenti verso una sorta di percorso di redenzione sentimentale. Successivamente il conduttore ha abbandonato il bianco per un più tradizionale total black durante il falò, ma il dibattito online era ormai già acceso.

A suscitare ancora più commenti è stata però la sua nuova acconciatura. Bisciglia è apparso con capelli molto più corti, spettinati e caratterizzati da riflessi particolarmente scuri, giudicati da molti poco naturali. Il cambiamento ha generato una valanga di reazioni sui social, dove numerosi utenti si sono chiesti se il conduttore avesse fatto una tinta, un trapianto di capelli o utilizzato altri interventi estetici. Le battute e i meme si sono moltiplicati rapidamente, trasformando la sua capigliatura nel vero tormentone della serata. Tra i commenti più diffusi, alcuni hanno definito questa fase la “Filippo cuffietta’s era”, mentre altri hanno scherzato sostenendo che il conduttore si fosse trasformato in Gianni Sperti.

Nonostante le critiche e le prese in giro rivolte al suo look, la conduzione di Bisciglia non è stata messa in discussione. Gli spettatori continuano infatti a riconoscergli la capacità di gestire con equilibrio e sensibilità il reality. Se la conduzione resta promossa, il giudizio sul nuovo taglio di capelli appare invece molto più severo: sui social in molti hanno chiesto scherzosamente che venga rivisto al più presto.