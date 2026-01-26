Libero logo
di
lunedì 26 gennaio 2026
Christian De Sica, insulti a Giorgia Meloni? Tutto falso: un gioco sporco

2' di lettura

Il solito tentativo di attaccare Giorgia Meloni utilizzando uno degli attori più conosciuti e amati in Italia. Ma questa volta non è andato a buon fine, perché il diretto interessato si è ribellato. Su Facebook, un account chiamato "Stop ai politici inutili" - con foto profilo che richiama a Giuseppe Conte e al Movimento Cinque Stelle - ha rilanciato una presunta dichiarazione di Christian De Sica, grande protagonista dei cosiddetti Cinepanettoni con Massimo Boldi. "La Meloni è la cosa peggiore che sia accaduta all'Italia. Forse se pagassimo meno i politici e di più gli insegnanti - questa è la frase che è stata messa in bocca all'attore romano - ci sarebbero più persone intelligenti in grado di votare politici onesti e migliori". 

Peccato che sia tutto falso. L'attore romano, infatti, non ha mai pronunciato quella frase. E, per sviare ogni possibile dubbio, ha ricondiviso il post dell'account pro grillini. E ha spiegato a chiare lettere che si tratta semplicemente di una notizia falsa: "Mai detto. FAKE".

Che tempo che fa, il fango di Giannini su Meloni: "A tenere il mantello dell'imperatore"

Torna Che tempo che fa, sul Nove, dopo la lunga pausa natalizia e la puntata speciale dedicata alla indimenticabile Orne...

Sotto al suo post in tanti hanno applaudito l'iniziativa di Christian De Sica: "Sono contento che Christian. Che sei un artista libero e non sotto un regime di sinistra nel mondo dello spettacolo", "Grande Christian", "Lui è un vero artista e non ha bisogno di fare politica. Sono affari suoi", "Le falsità della sinistra è ovunque", "Ma se non l’ha detto perché devono mettergli parole in bocca non sue! Ha fatto bene a ribadirlo!!", "Povero Christian caduto nella trappola del BOT dei 5stelle!!!".

giorgia meloni
christian de sica

