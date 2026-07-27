Al Bano e Lecciso, "lasciamola perdere": un clamoroso passo indietro

Sì-per-sempre-sì (anche se il copyright non è suo): oppure no, almeno non ora, dopotutto che fretta c’è? È che quella domanda, ad Al Bano, la fanno da un quarto di secolo: la sposa o non la sposa Loredana Lecciso? E fino a un mese fa sembrava proprio di sì: ospite della trasmissione di Rai2 Storie al bivio di sera, il cantante aveva spiazzato il suo pubblico. «Il matrimonio arriverà», aveva detto, «non fissiamo date, ma succederà».
D’altronde, lui e Lecciso, di anni assieme ne han passati più di 25, un numero che nozze o non nozze, è di per sè un ottimo traguardo, uno di quelli per cui quel passettino lì, quello degli anelli e dei confetti e dei fiori d’arancio, poteva proprio sembrare naturale.
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Poteva, però, diciamo in via ipotetica, anche perché sarebbe stato una svolta mica da poco considerato che la coppia, sulla questione, da sempre, ha tenuto tutt’altre posizioni. E infatti, in questi giorni, in un’intervista al settimanale Vero, Albano Carrisi, ha fatto marcia indietro derubricando la sua dichiarazione a una semplice battuta. «Lasciamola perdere. Sono 25 anni che mi fanno questa domanda e sia io che Loredana siamo perfettamente d’accordo sulla strada che stiamo seguendo. Ci amiamo così e stiamo bene».
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Che tradotto vuol dire che non c’è alcuna data e men che meno alcun invito già spedito. Non è nemmeno la prima volta. Nel 2013 l’annuncio era stato dato dal rotocalco Oggi, e non era seguito nemmeno un banchetto. Chi conosce le dinamiche di casa Al Bano (le indiscrezioni sono della rivista Chi), in questa calda estate, ha fatto intendere che l’ultima uscita dello showman abbia provocato qualche malumore soprattutto tra i figli che ha con Romina Power e che abbia un po’ scombussolato gli equilibri dei due nuclei famigliari.
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Voci, tuttavia. Mentre il chiarimento di Al Bano evidentemente chiude da solo la questione: non che conti quel pezzo di carta, ci mancherebbe, che allo stato dei fatti sarebbe un mero pro-forma per una coppia che ha alle spalle un legame solidissimo.