Al Bano e Lecciso, "lasciamola perdere": un clamoroso passo indietro

Sì-per-sempre-sì (anche se il copyright non è suo): oppure no, almeno non ora, dopotutto che fretta c’è? È che quella domanda, ad Al Bano, la fanno da un quarto di secolo: la sposa o non la sposa Loredana Lecciso? E fino a un mese fa sembrava proprio di sì: ospite della trasmissione di Rai2 Storie al bivio di sera, il cantante aveva spiazzato il suo pubblico. «Il matrimonio arriverà», aveva detto, «non fissiamo date, ma succederà».

D’altronde, lui e Lecciso, di anni assieme ne han passati più di 25, un numero che nozze o non nozze, è di per sè un ottimo traguardo, uno di quelli per cui quel passettino lì, quello degli anelli e dei confetti e dei fiori d’arancio, poteva proprio sembrare naturale.