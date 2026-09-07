Bibbiano, stangata Selvaggia Lucarelli: 25 mila € a Foti per diffamazione

Nel ricorso in appello , respinto, Lucarelli e Il Domani avevano sostenuto che l'articolo in questione "esprimeva opinioni e valutazioni su fatti di interesse pubblico, senza alterare la verità sostanziale dei fatti riportati" contestando la decisione del Tribunale di avere ritenuto diffamatorie "alcune associazioni tra fatti e giudizi, senza considerare che la critica giornalistica può essere anche aspra e in astratto offensiva e parziale, purché non travalichi i limiti della continenza".

Per i giudici del secondo grado però, come si legge nella sentenza visionata dall'AGI, "non è sostenibile quanto argomentato dagli appellanti circa il fatto che lo scopo dell'articolo era quello 'di evidenziare come tutte le vicende in cui interveniva in qualche modo il dottor Foti o il suo metodo, fossero connotate da dolore e sofferenza dei protagonisti, senza che ciò possa implicare l'attribuzione di specifiche responsabilita' a carico del dottor Foti nei singoli accadimenti richiamati'." L'articolo, secondo la prospettiva dei magistrati della terza sezione civile della Corte d'Appello, "offre una lettura semplicistica e semplificante, volta a dimostrare come dietro a inchieste giudiziarie 'sbagliate' vi fosse l'opera di Claudio Foti e del suo metodo, artefice 'delle uniche prove'. Diffamatoria è dunque la connessione realizzata tra vicende, tra loro estremamente diverse, allo scopo di richiamarne i comuni esiti tragici (suicidi, morti per malattia avvenute poco dopo l'assoluzione), o devastanti della vita delle persone (genitori che non hanno piu' rivisto i propri figli), per attribuirli al metodo di Foti".